Σεισμός 6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία, ανοιχτά της Φουκοσίμα

Ισχυρός υποθαλάσσιος σεισμός 6 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην Ιαπωνία.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA) ανέφερε πως ο σεισμός σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών της Φουκουσίμα, στη βορειοανατολική Ιαπωνία. Παράλληλα επισημαίνει πως δεν θεωρεί πως υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τσουνάμι.

Σύμφωνα με ιαπωνικά ΜΜΕ, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές. H TEPCO, ο φορέας εκμετάλλευσης του πυρηνικού σταθμού της Φουκουσίμα, από τη μεριά της δήλωσε πως «δεν έχουν εντοπιστεί ανωμαλίες» στο εργοστάσιο ή αλλού στην περιοχή μετά το σεισμό.

Υπενθυμίζεται πως ο σεισμός στην Ιαπωνία, έρχεται μόλις λίγα εικοσιτετράωρα από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στην Ταϊβάν. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός του σεισμού είναι εννέα νεκροί και σχεδόν 1.000 τραυματίες. Εξακολουθούν και αγνοούνται άνθρωποι, ενώ έχουν καταγραφεί εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Footage from Fukushima City after a very strong magnitude 6.2 earthquake hit in the North Pacific Ocean near the coast of Miyagi-ken, Japan 🇯🇵

▪︎ 4 April 2024 ▪︎#earthquake #Japan #Fukushima



Liga MX Can't overlook the buzz around WWE Speed @ Manchin pic.twitter.com/7GIHDjFtZs