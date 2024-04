Σεισμός στην Ταϊβάν: Προειδοποιήσεις για μετασεισμούς έως 7 Ρίχτερ - 9 νεκροί, στους 934 οι τραυματίες

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 934 τραυματίστηκαν στον σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τις ανατολικές ακτές της Ταϊβάν, η ισχυρότερη σεισμική δόνηση των τελευταίων 25 ετών.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις διάσωσης στην Ταϊβάν για τον απεγκλωβισμό δεκάδων πολιτών, καθώς ο σεισμός προκάλεσε κατολισθήσεις και κατάρρευση κτιρίων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, περισσότερα από 100 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές.

Εγκλωβισμένοι παραμένουν 131 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 50 εργαζόμενοι του Silks Place Hotel Taroko, οι οποίοι ταξίδευαν με τέσσερα μικρά λεωφορεία. Οι αρχές δεν μπόρεσαν να επικοινωνήσουν μαζί τους τηλεφωνικά και τους έχουν καταγράψει ως παγιδευμένους προς το παρόν.

