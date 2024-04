Σεισμός στην Ταϊβάν: Τα 7,4 Ρίχτερ σε πισίνα κτιρίου στην Ταϊπέι

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ο σεισμός των 7,4 Ρίχτερ γίνεται αισθητός στην Ταϊβάν και μάλιστα στην πισίνα της οροφής ενός κτιρίου στην Ταϊπέι, όπου ένας άνθρωπος απολάμβανε το μπάνιο του.

Τα νερά στην πισίνα φαίνονται να κινούνται από τον σεισμό της Ταϊβάν σαν να επικρατούν άνεμοι πολύ μεγάλης έντασης. Τίποτα δεν θυμίζει την «ακινησία» που συνήθως βλέπουμε στις πισίνες. Ο άνθρωπος που πιθανώς κολυμπούσε ως πρωινή άσκηση στην πισίνα, φαίνεται να προσπαθεί να κρατηθεί ψύχραιμος καθώς έχει εγκλωβιστεί στο νερό. Τα κύματα που σηκώνονται τον αποσταθεροποιούν καθώς η πισίνα υπερχειλίζει, αν και δεν φαίνεται να προκαλούνται άλλες ζημιές.

