Σαμάνος σκότωσε 12 άτομα σε «τελετουργία μαγείας»- Βρέθηκαν θαμμένα πτώματα στον κήπο του

Στην Ιάβα της Ινδονησίας η αστυνομία συνέλαβε τον σαμάνο ενός χωριού, γιατί κατηγορείται ότι σκότωσε τουλάχιστον 12 ανθρώπους κατά τη διάρκεια μιας «τελετουργίας μαγείας».

Σύμφωνα με όσα γράφει η τοπική εφημερίδα Kompas ο σαμάνος, ονόματι Σλάμετ Τοχάρι, υποσχέθηκε στα άτομα που τον εμπιστεύτηκαν ότι θα αυξήσει τα χρήματά τους με τη βοήθεια ενός μαγικού τελετουργικού.

Μέρος του «τελετουργικού» ήταν η χρήση ενός ποτού, όπου ο σαμάνος ανακάτευσε υπνωτικά χάπια με κυανιούχο κάλιο.

Ο Σλάμετ Τοχάρι φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε και έθαψε «δεκάδες ανθρώπους». Έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 12 θύματα μέχρι στιγμής. Στον κήπο του βρέθηκαν αρκετά θαμμένα πτώματα ατόμων ηλικίας 25 έως 50 ετών.

