Ρωσία: Προσομοίωση πυρηνικής επίθεσης

Ο ρωσικός στρατός πραγματοποίησε προσομοιωμένη πυρηνική επίθεση σε άσκηση υπό την επίβλεψη του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η συγκεκριμένη «πρόβα» της πυρηνικής επίθεσης ήρθε λίγες ώρες αφότου η Άνω Βουλή του κοινοβουλίου ψήφισε να ακυρώσει την επικύρωση της παγκόσμιας απαγόρευσης πυρηνικών δοκιμών από τη χώρα. Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού σκοπός της στρατιωτικής άσκησης ήταν «η αντιμετώπιση ενός μαζικού πυρηνικού χτυπήματος με στρατηγικές επιθετικές δυνάμεις ως απάντηση σε ένα πυρηνικό χτύπημα από τον εχθρό».

Σε ανακοίνωση του Κρεμλίνου αναφέρεται ότι πραγματοποιήθηκαν «εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ». Ειδικότερα, ένας διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος Yars εκτοξεύτηκε από χώρο δοκιμών στην ανατολική πλευρά της Ρωσίας και ένας άλλος πύραυλος εκτοξεύτηκε από πυρηνικό υποβρύχιο στη θάλασσα Μπάρεντς. Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε πλάνα από τις δοκιμές.

Να σημειωθεί πως η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν τακτικά προσομοιώσεις πυρηνικών επιθέσεων. Μάλιστα, η Μόσχα διατηρεί «παραδοσιακά» τη δική της αντίστοιχη προσομοίωση κοντά στα τέλη Οκτωβρίου.

Η Συνθήκη για την Ολοκληρωμένη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBT), που συμφωνήθηκε το 1996, απαγορεύει «κάθε δοκιμαστική έκρηξη πυρηνικών όπλων ή οποιαδήποτε άλλη πυρηνική έκρηξη» οπουδήποτε στον κόσμο. Ωστόσο, τον Ιούνιο, η Ρωσία εγκατέστησε μια πρώτη παρτίδα τακτικών πυρηνικών όπλων στη Λευκορωσία. Επ’ αυτού, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε πως θα χρησιμοποιηθούν μόνο εάν απειληθεί το έδαφος ή το κράτος της Ρωσίας.

