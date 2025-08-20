ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ιταλία: Σιδηροδρομικό ατύχημα στο Τρέντο - Τρεις τραυματίες

Εμπορευματικό τρένο συγκρούστηκε με επιβατικό που είχε σταματήσει σε φανάρι

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ιταλία: Σιδηροδρομικό ατύχημα στο Τρέντο - Τρεις τραυματίες Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Unsplash
0

Σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, στην πόλη Τρέντο της Ιταλίας.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν ένα εμπορευματικό βαγόνι, που πραγματοποιούσε ελιγμούς, συγκρούστηκε με το επιβατικό τρένο, το οποίο είχε σταματήσει σε φανάρι.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης, ήταν ο εκτροχιασμός βαγονιού του επιβατικού τρένου που μετέφερε 35 επιβάτες. Μάλιστα, τρεις εκ των επιβατών τραυματίστηκαν και χρειάστηκε να λάβουν πρώτες βοήθειες.

Λόγω του ατυχήματος, σημειώθηκαν καθυστερήσεις στο δίκτυο, ωστόσο οι υπόλοιποι επιβάτες συνεχίζουν το ταξίδι τους με λεωφορείο. Την ίδια ώρα οι Αρχές, ερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας της γραμμής Βερόνα – Μπρένερο για τεχνικούς λόγους, προκαλεί σημαντική αναστάτωση στην κυκλοφορία επιβατών και εμπορευμάτων σε έναν από τους σημαντικότερους σιδηροδρομικούς διαδρόμους της Ευρώπης, καθώς η γραμμή του Μπρένερο αποτελεί μια κρίσιμη σύνδεση μεταξύ Ιταλίας, Αυστρίας και Γερμανίας.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Έλον Μασκ: «Φρένο» στα σχέδια για νέο κόμμα – Στήριξη σε Ρεπουμπλικανούς και Τζ.Ντ. Βανς

Διεθνή / Έλον Μασκ: «Φρένο» στα σχέδια για νέο κόμμα – Στήριξη σε Ρεπουμπλικανούς και Τζέι Ντι Βανς

Ο Έλον Μασκ φαίνεται να παγώνει τα σχέδιά του για τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος στις ΗΠΑ, φοβούμενος ρήξη με τους Ρεπουμπλικανούς. Αντίθετα, σκέφτεται να στηρίξει τον αντιπρόεδρο JD Vance για τις εκλογές του 2028.
LIFO NEWSROOM
Ο Κρις Μάρτιν για το ζευγάρι στο «σκάνδαλο με τον CEO στους Coldplay»: «Τους στέλνουμε αγάπη»

Διεθνή / Ο Κρις Μάρτιν για το ζευγάρι στο «σκάνδαλο με τον CEO στους Coldplay»: «Τους στέλνουμε αγάπη»

Ευχαριστούμε που ήρθατε μετά από εκείνο το φιάσκο, αλλά όταν η ζωή σου πετά λεμόνια, να τα κάνεις λεμονάδα, είπε σε συναυλία των Coldplay αναφερόμενος σε όσα έγιναν τον Ιούλιο στη Βοστώνη
LIFO NEWSROOM
Τραμπ: Σχέδιο για ΝΑΤΟϊκή δύναμη ασφαλείας στην Ουκρανία χωρίς φυσικά Αμερικανούς στρατιώτες

Διεθνή / Το σχέδιο Τραμπ για ΝΑΤΟϊκού τύπου δύναμη ασφαλείας στην Ουκρανία χωρίς Αμερικανούς στρατιώτες

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει ευρωπαϊκή δύναμη ασφαλείας στην Ουκρανία μετά από πιθανή ειρηνευτική συμφωνία - Οι ΗΠΑ εξετάζουν παροχή αεροπορικής υποστήριξης, αποκλείοντας όμως την ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων
LIFO NEWSROOM
Hamamatsu: Η ιαπωνική πόλη που προσελκύει μετανάστες για να αντιστρέψει την πληθυσμιακή πτώση

Διεθνή / Hamamatsu: Η ιαπωνική πόλη που προσελκύει μετανάστες για να αντιστρέψει την πληθυσμιακή πτώση

Η πόλη Hamamatsu στην Ιαπωνία στρατολογεί μετανάστες για να αντιμετωπίσει τη μείωση του πληθυσμού και την έλλειψη εργατικού δυναμικού, δημιουργώντας παράλληλα μια δυναμική οικονομία και ευκαιρίες για νέους Ιάπωνες
LIFO NEWSROOM
Πώς δίκτυα offshore μετέφεραν πετρέλαιο από Ιράν, Ρωσία και Βενεζουέλα στην Κίνα

Διεθνή / Πώς δίκτυα offshore μετέφεραν πετρέλαιο από Ιράν, Ρωσία και Βενεζουέλα στην Κίνα

Αποκαλύψεις για offshore εταιρείες και ναυτικά ενέχυρα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά πετρελαίου από Ιράν, Ρωσία και Βενεζουέλα στην Κίνα, παρακάμπτοντας τις κυρώσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ
LIFO NEWSROOM
Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία: Τι σημαίνει η «Συμμαχία των Προθύμων» και ο ρόλος των ΗΠΑ

Διεθνή / Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία: Τι σημαίνει η «Συμμαχία των Προθύμων» και ο ρόλος των ΗΠΑ

Μετά τις ιστορικές συναντήσεις στον Λευκό Οίκο, η Ουκρανία ζητά εγγυήσεις ασφαλείας - Τι σχεδιάζει η «Συμμαχία των Προθύμων», ποιος είναι ο ρόλος της Βρετανίας, της Γαλλίας και των ΗΠΑ, και γιατί παραμένει αβέβαιο το μέλλον;
LIFO NEWSROOM
Μπαλί: Προσπάθησε να περάσει 1,4 κιλά κοκαΐνη κρυμμένη σε sex toy

Διεθνή / Μπαλί: Προσπάθησε να περάσει 1,4 κιλά κοκαΐνη κρυμμένη σε sex toy

Η γυναίκα είπε στην αστυνομία ότι είχε προσληφθεί για να μεταφέρει τα ναρκωτικά στην Ινδονησία από έναν άνδρα που γνώρισε μέσω του dark web τον Απρίλιο, με αντάλλαγμα 20.000 δολάρια - Κινδυνεύει ακόμη και με θανατική ποινή
LIFO NEWSROOM
Κέβιν Κόστνερ: «Kατάφωρο ψέμα» η αγωγή για εκτός σεναρίου σκηνή βιασμού

Διεθνή / Κέβιν Κόστνερ: «Kατάφωρο ψέμα» η αγωγή για εκτός σεναρίου σκηνή βιασμού

Η ΛαΜπέλα, κασκαντέρ της πρωταγωνίστριας Έλα Χαντ, ισχυρίζεται ότι στις 2 Μαΐου 2023 ο Κόστνερ αυτοσχεδίασε μια σκηνή στην οποία ο χαρακτήρας της Ζουλιέτ βιάζεται, μία μέρα αφότου είχε γυριστεί σκηνοθετημένη σκηνή βιασμού της Ζουλιέτ από άλλον χαρακτήρα
LIFO NEWSROOM
 
 