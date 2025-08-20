Viral η βουλευτής των Δημοκρατικών που κοιμήθηκε στο Καπιτώλιο - Γιατί το έκανε

Το πρωί της Τρίτης, όταν ο ήλιος ανέτειλε πάνω από το Καπιτώλιο του Τέξας, η Δημοκρατική βουλευτής Nicole Collier βρισκόταν μέσα στην αίθουσα της Βουλής, έχοντας περάσει μια άστατη νύχτα σε μοναχική διαμαρτυρία κατά των Ρεπουμπλικανών συναδέλφων της.

Η Collier αρνήθηκε να υπογράψει μια «άδεια εξόδου» και να συνοδεύεται από αστυνομικό, θεωρώντας ότι ήταν λάθος και περιοριστικό για την ελευθερία της. Η κίνηση αυτή ήρθε μετά από την επιστροφή δεκάδων Δημοκρατικών στο Καπιτώλιο, μετά από διήμερη αποχή για να εμποδίσουν την έγκριση ενός νέου χάρτη εκλογικών περιφερειών, που θα μπορούσε να ωφελήσει τους Ρεπουμπλικανούς.

Οι Ρεπουμπλικανοί, χρησιμοποιώντας τους κανονισμούς της Βουλής, επιχείρησαν να ελέγξουν την παρουσία των Δημοκρατικών, ενώ η Collier έγινε σύμβολο αντίστασης, προκαλώντας το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης και την υποστήριξη συναδέλφων της. Άλλοι Δημοκρατικοί βουλευτές εντάχθηκαν στη διαμαρτυρία, σκίζοντας τις άδειες εξόδου τους μπροστά στις κάμερες και το κοινό.

Η βουλευτής περιέγραψε τη νύχτα μέσα στην αίθουσα: «Πού βρίσκομαι; Τι συμβαίνει; Πώς είναι αποδεκτό να αφαιρείται η ελευθερία ενός άλλου μέλους;». Παρά τις απειλές και την αυξημένη αστυνομική παρουσία, η Collier και οι συνάδελφοί της παρέμειναν στο Καπιτώλιο, προβάλλοντας αντίσταση σε μια έντονη πολιτική μάχη για τον έλεγχο των εκλογικών περιφερειών του Τέξας.

Η διαμαρτυρία της Collier αναδεικνύει τη σύγκρουση ανάμεσα σε ελευθερίες των μελών της Βουλής και τις πολιτικές στρατηγικές της πλειοψηφίας, ενώ τα μάτια της κοινής γνώμης παραμένουν στραμμένα στο Καπιτώλιο, περιμένοντας την επόμενη ψηφοφορία.

Με πληροφορίες από New York Times

