ΗΠΑ: Υπόγειο πείραμα για να ανιχνεύουν ξένες πυρηνικές εκρήξεις

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν υπόγειες δοκιμές με χημική έκρηξη σε πυρηνικό κέντρο δοκιμών στη Νεβάδα.

Συγκεκριμένα όπως ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας στον ιστότοπό του «μια ομάδα υπό την ηγεσία της NNSA πραγματοποίησε μια υπόγεια χημική έκρηξη στην τοποθεσία εθνικής ασφάλειας της Νεβάδα (NNSS) για να βελτιώσει την ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να ανιχνεύουν πυρηνικές εκρήξεις χαμηλής ισχύος σε όλο τον κόσμο».

«Τα πειράματα αυτά προωθούν τις προσπάθειές μας για την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας προς υποστήριξη των στόχων των ΗΠΑ για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων», δήλωσε ο Κόρεϊ Χιντερστάιν, αναπληρωτής διοικητής της NNSA για την μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. «Θα συμβάλουν στη μείωση των παγκόσμιων πυρηνικών απειλών με τη βελτίωση της ανίχνευσης υπόγειων δοκιμών πυρηνικών εκρηκτικών».

Στο πείραμα αυτό, το οποίο διεξήχθη στη σήραγγα P στην περιοχή 12 του NNSS, η NNSA χρησιμοποίησε χημικά εκρηκτικά υψηλής ισχύος και ραδιοεντοπιστές.

Οι ομάδες της NNSA συνεργάστηκαν με ερευνητές από το NNSS, το Lawrence Livermore National Laboratory, το Los Alamos National Laboratory, το Pacific Northwest National Laboratory, τα Sandia National Laboratories, το University of Nevada at Reno, το University of Arizona, το University of Texas at Austin, το Special Operations and Research Division της National Oceanic and Atmospheric Administration και το Engineer Research and Development Center του U.S. Army Corps of Engineers, για να επιτύχουν ασφαλή και επιτυχή αποτελέσματα.

Όπως αναφέρεται από τους Αμερικανούς αξιωματούχους το πείραμα θα βοηθήσει στην επικύρωση νέων μοντέλων πρόβλεψης εκρήξεων και αλγορίθμων ανίχνευσης. Οι μετρήσεις συλλέχθηκαν με επιταχυνσιόμετρα, σεισμόμετρα, υπέρυθρους, μετεωρολογικούς και ηλεκτρομαγνητικούς αισθητήρες, και άλλα επιστημονικά εργαλεία.