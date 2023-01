Ρωσία: Άφησαν λουλούδια για τα θύματα της Ντνίπρο σε μνημείο Ουκρανής ποιήτριας στη Μόσχα

Λουλούδια αφέθηκαν σε μνημείο στη Μόσχα το οποίο τιμά Ουκρανή ποιήτρια μετά το πυραυλικό πλήγμα σε πολυκατοικία στην πόλη Ντνίπρο της Ουκρανίας, όπου χάθηκαν τουλάχιστον 40 άμαχοι και δεκάδες άλλοι εξακολουθούν να αγνοούνται ως τώρα.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Astra, ο οποίος θεωρείται προσκείμενος στη ρωσική αντιπολίτευση, ανέφερε πως «κόσμος αφήνει λουλούδια και παιγνίδια στη μνήμη των θυμάτων στην Ντνίπρο» στο μνημείο αυτό, στο κέντρο της ρωσικής πρωτεύουσας. Πρόκειται για μνημείο που τιμά την ουκρανή ποιήτρια Λέσια Ουκραΐνκα.

Καδραρισμένη φωτογραφία που απεικονίζει κατεστραμμένα διαμερίσματα της πολυκατοικίας στην Ντνίπρο αφέθηκε επίσης στο μνημείο.

In Moscow, people began to bring flowers and toys in memory of those who died in the Dnieper.



The monument to Lesya Ukrainka on Ukrainian Boulevard became a memorial. pic.twitter.com/Afww4t9Vgk