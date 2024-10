Πυρομαχικά αμερικανικής κατασκευής χρησιμοποιήθηκαν στην ισραηλινή επίθεση στο κέντρο της Βηρυτού

Πυρομαχικά αμερικανής κατασκευής χρησιμοποιήθηκαν, για πρώτη φορά από το 2006, στο χτύπημα στο κέντρο της Βηρυτού όπου σκοτώθηκαν 22 άτομα και τραυματίστηκαν 117, όπως προκύπτει από την ανάλυση των θραυσμάτων και δημοσιεύει ο Guardian.

Σε μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες συνοικίες της Βηρυτού, στη Ρας αλ Νάμπεχ, στα κεντρικά της πρωτεύουσας του Λιβάνου, χτύπησαν οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού, ισοπεδώνοντας πολυκατοικία και καταστρέφοντας αυτοκίνητα.

Ο Guardian επισημαίνει ότι πρόκειται για το πιο θανατηφόρο χτύπημα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου από τότε που ξεκίνησαν οι μάχες μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ, πριν από ένα χρόνο.

On the site of one of last night’s two strikes in central Beirut. This has terrified people - it’s seen as massively broadening the (civilian) areas that could be attacked at any time by Israel. There was no warning & rescue efforts are ongoing. At least 22 killed, 117 injured. pic.twitter.com/FmODPPCb8u — Sally Hayden (@sallyhayd) October 11, 2024

Το κτίριο δέχθηκε ένα από τα δύο χτυπήματα στο κέντρο της Βηρυτού το βράδυ της Πέμπτης, με στόχο το ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ, Βαφίκ Σάφα, τον επικεφαλής της μονάδας συνδέσμου και συντονισμού της ομάδας και υπεύθυνο για τη συνεργασία με τις λιβανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Σύμφωνα με το Reuters, ο Σάφα επέζησε της απόπειρας δολοφονίας.

Ο Guardian βρήκε υπολείμματα ενός πυρομαχικού αμερικανικής κατασκευής (Jdams) στα ερείπια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε. Κατασκευάστηκε από την αμερικανική εταιρεία Boeing και ό,τι απέμεινε από το πυρομαχικό, επαληθεύτηκε από το τμήμα κρίσεων, συγκρούσεων και όπλων του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ενός πρώην στρατιωτικού τεχνικού βομβών των ΗΠΑ.

BREAKING - The Guardian can reveal that Israel used a US-munition in its strike on central Beirut last night, its deadliest attack on the capital city since the war began a year ago - killing 22 people and wounding 115. https://t.co/kyAFWmd1Pb — Will Christou (@will_christou) October 11, 2024

«Το μοτίβο, η θέση του και το σχήμα του υπολείμματος είναι σύμφωνα με το πτερύγιο ενός Jdam, σειράς Mk80 και κατασκευής των ΗΠΑ», δήλωσε ο Richard Weir, ανώτερος ερευνητής στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η σειρά Mk80 περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες βομβών, η μικρότερη από τις οποίες είναι 500 λίβρες (περίπου 206 κιλά) και η μεγαλύτερη είναι 2.000 λίβρες (περίπου 900 κιλά).

«Η χρήση αυτών των όπλων σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπως αυτή, θέτει αμάχους σε σοβαρό κίνδυνο», είπε ο Weir.

Το πυρομαχικό Jdams είναι ένα από τα πιο ζητούμενα πυρομαχικά του Ισραήλ από τις ΗΠΑ.

Προηγούμενη έρευνα από τον Guardian έδειξε ότι ένα Jdam χρησιμοποιήθηκε σε μια επίθεση που σκότωσε επτά εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, η οποία θεωρήθηκε παραβίαση του διεθνούς δικαίου από το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

A US 🇺🇸 made munition was used in an Israeli 🇮🇱 strike on central Beirut, Lebanon 🇱🇧 that killed 22 people and wounded 117, according to an analysis of shrapnel found by the Guardian at the scene of the attack.



The strike on Thursday night hit an apartment complex in the densely… pic.twitter.com/XdV0miQL5t — Saad Abedine (@SaadAbedine) October 11, 2024

Οι ΗΠΑ έχουν δεχθεί έντονες επικρίσεις για τη συνεχιζόμενη στρατιωτική βοήθεια που παρέχουν στο Ισραήλ, η οποία ανήλθε σε 17,9 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι. Τον Σεπτέμβριο, περισσότερες από δώδεκα οργανώσεις για τα δικαιώματα υπέγραψαν κοινή επιστολή προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, καλώντας τον να αναστείλει τις μεταφορές όπλων στο Ισραήλ, επικαλούμενη τη χρήση αμερικανικών πυρομαχικών σε επιθέσεις στη Γάζα κατά αμάχων.

Το Ισραήλ αντιμετωπίζει επί του παρόντος μια υπόθεση στο διεθνές δικαστήριο της Νότιας Αφρικής, η οποία κατηγορεί το Ισραήλ ότι διέπραξε γενοκτονία στον πόλεμο στη Γάζα.

Με πληροφορίες από Guardian