Επιθέσεις του Ισραήλ σε Βηρυτό και Βόρεια Γάζα - «Το πιο ισχυρό χτύπημα ως τώρα»

Σφοδροί βομβαρδισμοί του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας σε Βηρυτό και Βόρεια Γάζα, με τους ειδικούς να αναφέρονται στο «πιο ισχυρό χτύπημα ως τώρα» εκ μέρους του Τελ Αβίβ.

Τουλάχιστον έξι πολύ ισχυρές εκρήξεις συντάραξαν τη Βηρυτό τη νύχτα και αναφορές κάνουν λόγο για 18 νεκρούς σε τζαμί στη Γάζα.

Βίντεο κατέγραψαν τους βομβαρδισμούς στη Βηρυτό. Ένα από αυτά δείχνει φωτιά να υψώνεται πάνω από την πρωτεύουσα του Λιβάνου κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά από ένα άλλο χτύπημα στην πόλη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί οι πύραυλοι να έπληξαν πρατήριο καυσίμων, σύμφωνα με χάρτη που δόθηκε από τον ισραηλινό στρατό. Η έκρηξη σημειώθηκε αφού ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τους ανθρώπους σε ένα νότιο προάστιο να εκκενώσουν συγκεκριμένα κτίρια στα νότια προάστια της Βηρυτού, που έχουν γίνει στόχος των ισραηλινών επιθέσεων μετά την εξόντωση του πρώην ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα.

What a profound moral rot one must have to look at images from Beirut & images of shredded children from Gaza and still think your ‘civilization’, your ‘democratic institutions’ & your way of life are somehow superior, worth something. pic.twitter.com/jiLQtiHS1G — Sana Saeed (@SanaSaeed) October 5, 2024

Tonight we hit a number of quite massive missile storage sites in Beirut… but not just any missiles. We hit Hezbollah’s ballistic missiles. And the scale of secondary explosions was almost literally off the Richter Scale.



Big big kaboom 💥



Watch this… pic.twitter.com/bJc1J06d4a — Cheryl E 🇮🇱🇮🇱🇮🇱🎗️ (@CherylWroteIt) October 6, 2024

🚨🇵🇸🇱🇧🇮🇱 Israel is BOMBING civilian areas in Gaza at the SAME TIME they are BOMBING civilian areas in Beirut! pic.twitter.com/V7AxroBByg — The Saviour (@stairwayto3dom) October 5, 2024

Η έκρηξη ακολουθεί περαιτέρω ισραηλινά πλήγματα στην πόλη και η Χεζμπολάχ έχει επίσης εκτοξεύσει δεκάδες ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ το Σάββατο.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης περιέγραψαν τα χτυπήματα ως τα πιο σοβαρά της σύγκρουσης μέχρι στιγμής, με ορισμένους πυραύλους να χτυπούν στόχους κοντά στο αεροδρόμιο από όπου εξακολουθούν να απογειώνονται πτήσεις με εκατοντάδες ξένους πολίτες που θέλουν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Εκρήξεις έχουν αναφερθεί σε όλη την πόλη.

Το Ισραήλ συνέχισε επίσης να στοχεύει τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη τη νύχτα, με αεροπορικές επιδρομές σε τζαμί στη Γάζα σκοτώνοντας τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, σύμφωνα με το Reuters. Το Al Jazeera αναφέρει έως και 18 θανάτους στο τζαμί, το οποίο αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι χρησιμοποιούνταν για τη στέγαση εκτοπισμένων. Η ισραηλινή αεροπορία είπε ότι το τζαμί χρησιμοποιήθηκε από τη Χαμάς ως κέντρο διοίκησης και ότι έλαβε μέτρα για να μειώσει τις ζημιές στους αμάχους.



Με πληροφορίες από BBC - Guardian



ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Σφοδροί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη Βηρυτό