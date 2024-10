Το Ισραήλ χτύπησε τη Βηρυτό: 18 νεκροί και 92 τραυματίες - Στόχος ο γαμπρός του Νασράλα

Σε μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες συνοικίες της Βηρυτού, στην Ρας αλ Νάμπεχ, στα κεντρικά της πρωτεύουσας του Λιβάνου, χτύπησαν οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού.

Σύμφωνα με το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας από την επίθεση του Ισραήλ έχασαν τη ζωή τους 18 άνθρωποι, ενώ υπάρχουν 92 τραυματίες. Στόχος ήταν ο γαμπρός του πρώην ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα, ο αποκαλούμενος υπουργός Άμυνας της οργάνωσης, Βαφίκ Σαφάα.

Η περιοχή αυτή δεν είχε πληγεί ποτέ προηγουμένως από το Ισραήλ και απέχει πολύ από τα νότια προάστια, το προπύργιο της Χεζμπολάχ, που έχουν βομβαρδιστεί επανειλημμένως.Αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters είπαν ότι ο ένας από τους βομβαρδισμούς έγινε δίπλα σε ένα πρατήριο καυσίμων. Μια μεγάλη πυρκαγιά μαινόταν στο βάθος ενώ οι διασώστες, με φακούς στα χέρια, αναζητούσαν επιζώντες στα χαλάσματα, σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε το κανάλι al-Manar της Χεζμπολάχ.

