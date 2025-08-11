ΔΙΕΘΝΗ
Ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ παραμένουν στο Netflix με νέα πολυετή συμφωνία

Η ανακοίνωση διαψεύδει φήμες περί πλήρους ρήξης των σχέσεων ανάμεσα στους Σάσεξ και την πλατφόρμα

LifO Newsroom
Φωτ.: Getty Images/ Ideal Image
Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ανανέωσαν τη συνεργασία τους με το Netflix για την παραγωγή ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, μέσω της εταιρείας Archewell Productions που έχουν ιδρύσει.

Η νέα συμφωνία είναι πολυετής και δίνει στο Netflix το δικαίωμα πρώτης επιλογής σε προτάσεις του ζευγαριού, χωρίς να προβλέπει την αποκλειστικότητα που είχε η προηγούμενη.

Η ανακοίνωση διαψεύδει φήμες περί πλήρους ρήξης των σχέσεων ανάμεσα στους Σάσεξ και την πλατφόρμα. Η Μέγκαν Μαρκλ δήλωσε ότι η συνεργασία τους «εμπνέει να δημιουργήσουν περιεχόμενο σε διάφορα είδη, που αγγίζει παγκόσμιο κοινό και αναδεικνύει το κοινό μας όραμα».

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί η διάρκεια και οι οικονομικοί όροι της νέας συμφωνίας. Η προηγούμενη, που είχε υπογραφεί το 2020, εκτιμάται ότι ανερχόταν σε περίπου 100 εκατ. δολάρια.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγο πριν την πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου της εκπομπής μαγειρικής «With Love, Meghan», η οποία θα προβληθεί στα τέλη του μήνα. Ο πρώτος κύκλος, στον οποίο η Μέγκαν μαγείρευε μαζί με διασημότητες, συγκέντρωσε 5,3 εκατ. θεάσεις, αλλά δεν βρέθηκε στις 300 πιο δημοφιλείς σειρές του Netflix για το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Αντίθετα, το ντοκιμαντέρ «Harry & Meghan», που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2022 και παρουσίαζε την αποχώρησή τους από τα καθήκοντα της βασιλικής οικογένειας, είχε πολύ μεγαλύτερη απήχηση, με 23,4 εκατ. θεάσεις.

Η Archewell ανακοίνωσε επίσης ειδικό εορταστικό επεισόδιο «With Love, Meghan» για την περίοδο των Χριστουγέννων, γυρισμένο στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, καθώς και εμπορική σειρά τροφίμων και ποτών με την επωνυμία As Ever, που περιλαμβάνει ροζέ κρασί και μαρμελάδες.

Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ: Νέες παραγωγές στον ορίζοντα 

Αργότερα μέσα στο έτος αναμένεται να προβληθεί στο Netflix η παραγωγή «Masaka Kids, A Rhythm Within», με τον Χάρι και τη Μέγκαν σε ρόλο παραγωγών. Το ντοκιμαντέρ αφηγείται την ιστορία ενός ορφανοτροφείου στην Ουγκάντα, που λειτουργεί ως εστία ελπίδας σε μια περιοχή όπου εξακολουθούν να υπάρχουν οι σκιές της κρίσης HIV/Aids.

Η διευθύντρια περιεχομένου του Netflix, Μπέλα Μπατζάρια, δήλωσε: «Ο Χάρι και η Μέγκαν είναι επιδραστικές φωνές, οι ιστορίες των οποίων αγγίζουν κοινό σε όλο τον κόσμο. Το Harry & Meghan έδωσε μια προσωπική ματιά στη ζωή τους και έγινε γρήγορα μία από τις πιο δημοφιλείς σειρές ντοκιμαντέρ μας».

Με πληροφορίες από BBC

