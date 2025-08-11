ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή /

Κινεζικό πολεμικό πλοίο συγκρούστηκε με σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής ενώ καταδίωκε πλοίο των Φιλιππίνων

Βίντεο δείχνει σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής να εκτοξεύει αντλίες νερού κατά την καταδίωξη πλοίου της ακτοφυλακής των Φιλιππίνων, πριν συγκρουστεί με θόρυβο με ένα πολύ μεγαλύτερο κινεζικό πολεμικό πλοίο

Κινεζικό πολεμικό πλοίο συγκρούστηκε με σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής ενώ καταδίωκε πλοίο των Φιλιππίνων Facebook Twitter
Φωτ: Χ - @jaytaryela
LifO Newsroom
LifO Newsroom
0

Ένα κινεζικό πολεμικό πλοίο συγκρούστηκε τη Δευτέρα με σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής, το οποίο εκείνη την ώρα καταδίωκε πλοίο των Φιλιππίνων στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της ακτοφυλακής των Φιλιππίνων, υποναύαρχος Τζέι Ταριέλα, Φιλιππινέζοι αξιωματούχοι μοίραζαν ανθρωπιστική βοήθεια σε ψαράδες στην αμφισβητούμενη περιοχή Σκάρμποροου Σολ, όταν η κινεζική ακτοφυλακή «εκτέλεσε επικίνδυνο ελιγμό» που προκάλεσε «σημαντική ζημιά» στο κατάστρωμα του πολεμικού πλοίου.

Η Κίνα επιβεβαίωσε ότι υπήρξε αντιπαράθεση, κατηγορώντας τις Φιλιππίνες για «βίαιη εισβολή» σε κινεζικά ύδατα, χωρίς όμως να αναφέρει το περιστατικό σύγκρουσης.

Η Θάλασσα της Νότιας Κίνας αποτελεί πεδίο έντονης διαμάχης για κυριαρχικά δικαιώματα μεταξύ Κίνας, Φιλιππίνων και άλλων χωρών. Οι εντάσεις Πεκίνου–Μανίλας έχουν κλιμακωθεί τα τελευταία χρόνια, με αλληλοκατηγορίες για προκλήσεις και επεισόδια στη θάλασσα να έχουν καταγραφεί. 

Η Σκάρμποροου Σολ, ένα τριγωνικό σύμπλεγμα υφάλων και βράχων, αποτελεί σημείο τριβής από το 2012, όταν η Κίνα κατέλαβε την περιοχή.

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Μανίλα δείχνει σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής να εκτοξεύει αντλίες νερού κατά την καταδίωξη πλοίου της ακτοφυλακής των Φιλιππίνων, πριν συγκρουστεί με θόρυβο με ένα πολύ μεγαλύτερο κινεζικό πολεμικό πλοίο έπειτα από απότομη στροφή.

Σύμφωνα με τον Ταριέλα, η σύγκρουση κατέστησε το πολεμικό πλοίο «όχι πλέον αξιόπλοο». Δεν έχει διευκρινιστεί αν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η ακτοφυλακή των Φιλιππίνων έχει επανειλημμένα καλέσει τις κινεζικές αρχές να σεβαστούν τις διεθνείς συνθήκες για την επίλυση θαλάσσιων διαφορών, «ιδιαίτερα λόγω του ρόλου τους στην εφαρμογή των ναυτικών νόμων».

Η κινεζική ακτοφυλακή, από την πλευρά της, δήλωσε ότι ενήργησε «σύμφωνα με τον νόμο» και έλαβε «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για να απομακρύνει τα φιλιππινέζικα πλοία.

Το επεισόδιο είναι το πιο πρόσφατο σε μια σειρά εντάσεων, καθώς Κίνα και Φιλιππίνες επιδιώκουν να επιβάλουν τις διεκδικήσεις τους σε διαφιλονικούμενους υφάλους και νησίδες. 

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το «deal» Τραμπ - Nvidia για τις πωλήσεις μικροτσιπ στην Κίνα: Το κράτος θα παίρνει το 15% των εσόδων

Διεθνή / Το «deal» Τραμπ - Nvidia για τις πωλήσεις μικροτσιπ στην Κίνα: Το κράτος θα παίρνει το 15% των εσόδων

Ο Αμερικανός πρόεδρος παζάρεψε την άδεια πώλησης της τεχνολογίας στην Κίνα, με τις τεχνολογικές εταιρείες Nvidia και AMD να συμφωνούν να αποδίδουν το 15% των πωλήσεών τους στο κράτος
LIFO NEWSROOM
Κίνα: Νέοι και άνεργοι πληρώνουν για να προσποιούνται πως δουλεύουν

Διεθνή / Κίνα: Η νέα τάση θέλει τους άνεργους να πληρώνουν για να προσποιούνται πως δουλεύουν

«Λόγω της οικονομικής μετάβασης και της ασυμφωνίας μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, οι νέοι χρειάζονται τέτοιους χώρους για να σκεφτούν τα επόμενα βήματά τους ή για να κάνουν διάφορες μικρές δουλειές ως μεταβατικό στάδιο»
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ποιος ήταν ο Άνας αλ-Σαρίφ, ο γνωστός δημοσιογράφος της Γάζας που σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα

Διεθνή / Ποιος ήταν ο Άνας αλ-Σαρίφ, ο γνωστός δημοσιογράφος της Γάζας που σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα

Στενοί συνεργάτες του τον περιγράφουν ως θαρραλέο και αφοσιωμένο - Το Ισραήλ είχε στο παρελθόν κατηγορήσει τον Σαρίφ ότι ήταν μέλος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς.
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ θέτει την αστυνομία της Ουάσινγκτον υπό ομοσπονδιακό έλεγχο και κινητοποιεί την Εθνοφρουρά

Διεθνή / Ο Τραμπ θέτει την αστυνομία της Ουάσινγκτον υπό ομοσπονδιακό έλεγχο και κινητοποιεί την Εθνοφρουρά

Η απόφαση προβλέπει την κινητοποίηση περίπου 800 ανδρών και γυναικών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, σε μία σειρά μέτρων για την «απελευθέρωση» της πρωτεύουσας 
LIFO NEWSROOM
«Κοκτέιλ μολότοφ» κλιματικών συνθηκών τροφοδοτεί καταστροφικές πυρκαγιές στη Νότια Ευρώπη

Περιβάλλον / «Κοκτέιλ μολότοφ» καύσωνα και ξηρασίας τροφοδοτεί καταστροφικές πυρκαγιές στη Νότια Ευρώπη

Γαλλία και Ισπανία στο επίκεντρο του καύσωνα, ενώ οι επιστήμονες προειδοποιούν πως η «ακραία και παρατεταμένη ζέστη» έχει ξηράνει τη βλάστηση, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωση των πυρκαγιών 
LIFO NEWSROOM
 
 