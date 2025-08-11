«Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 το μήνα, στην άλλη 1.000»: Στη δημοσιότητα διάλογοι του πρώην αστυνομικού και TikToker

Ο TikToker και πρώην αστυνομικός φέρεται να ισχυριζόταν σε συνομιλίες του που δημοσιοποίησε ο ΣΚΑΙ, πόσες χιλιάδες ευρώ «έβγαζε» από «δουλειές».

Μετά την απολογία του, ο TikToker, που κατηγορείται για διακίνηση κοκαΐνης, προφυλακίστηκε.

Στους διαλόγους που ήρθαν στη δημοσιότητα, ο ίδιος φαίνεται να αφήνει υπόνοιες για παράνομα έσοδα από ύποπτες δραστηριότητες. Αυτά τα κέρδη, σύμφωνα με όσα αναφέρει, είναι ο λόγος που παραιτήθηκε από την Αστυνομία.

Σε μία από αυτές τις συνομιλίες, ο ίδιος φέρεται να λέει: «Αν ήθελα νομίζεις δεν θα έμενα; Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 το μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ».

«Κοίτα θα σου πω το εξής, για να μπω εγώ σε διαδικασία να αφήσω την Αστυνομία, μόνιμη δουλειά πάει να πει ότι κάτι έχω δει… Οτιδήποτε γίνεται με τα… δηλαδή… από κέρδη από κτίρια, από στιλ μεσιτικά, από έξτρα, οτιδήποτε παίρνω μερίδιο, κανονικά» φέρεται να λέει σε άλλη συνομιλία.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο TikToker φέρεται να έχει στην κατοχή του πάνω από δέκα ακίνητα και να συμμετείχε σε κατασκευαστική εταιρεία.

«Εμένα είναι δύο χιλιάρικα την ημέρα και συν έχω κλείσει συμφωνία με την Κύπρια πέντε χιλιάρικα είναι ο μήνας. Ε, για να τρέχω τις δουλειές της όλα αυτά τέλος πάντων που σου έχω πει… Είναι 60, είναι 30, πες ένα 60άρι, 50 πες καθαρά… Συν τα πέντε της άλλης, 55 και έχω πάρει καμία δεκαριά σπίτια, έχω και ενοίκια αρκετά οπότε είμαι τέλεια. Είμαι κομπλέ», φέρεται να έχει πει ο πρώην αστυνομικός σε έναν από τους διαλόγους που εξέτασαν οι αρχές.

Η έρευνα από το Εσωτερικών Υποθέσεων, ξεκίνησε στις 21 Νοεμβρίου του 2024, όταν άγνωστος έστειλε τρία email αναφέροντας ότι ο άνδρας εργάζεται σε κλαμπ της Αθήνας, λαμβάνοντας μηνιαίως 20.000 ευρώ σε αντάλλαγμα των υπηρεσιών προστασίας και ναρκωτικών που διακινούνταν εντός του καταστήματος.

Σε βάρος του πρώην αστυνομικού, ο οποίος μέχρι πρόσφατα υπηρετούσε στην Άμεση Δράση, ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για τρία πλημμελήματα: οπλοκατοχή, ψευδή υπεύθυνη δήλωση και κατοχή αναβολικών.



Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., η οποία είχε ξεκινήσει πριν ο κατηγορούμενος αποχωρήσει από το Σώμα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, στο σπίτι του βρέθηκαν πάνω από 150 γραμμάρια κοκαΐνης, αναβολικά και άλλα απαγορευμένα σκευάσματα.



Ο ίδιος, γνωστός και από τη δραστηριότητά του στο TikTok, αρνείται τις κατηγορίες, ωστόσο η Δικαιοσύνη διέταξε την προσωρινή του κράτηση, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.