Έλον Μασκ: Είναι «το πιο μισητό πρόσωπο» στην Αμερική

Το πιο μισητό πρόσωπο στην Αμερική φαίνεται πως είναι ο Έλον Μασκ, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Η θητεία του στον Λευκό Οίκο αποδείχθηκε καταστροφική τόσο για τη δημοτικότητά του όσο και για τις επιχειρήσεις του. Η Tesla «σηκώνει» το μεγαλύτερο βάρος της οργής που στρέφεται εναντίον του Έλον Μασκ, με τις πωλήσεις και τα έσοδα να μειώνονται κατακόρυφα.

Η τελευταία δημοσκόπηση που διεξήγαγε η Gallup δείχνει ότι ο Έλον Μασκ «έχει γίνει πραγματικά μισητός».

Το ποσοστό του 61% από 1.000 τυχαία επιλεγμένους ενήλικες Αμερικανούς απάντησε ότι είχαν αρνητική γνώμη για τον Έλον Μασκ, με αποτέλεσμα να κατακτά την κορυφή της λίστας με τις πιο μισητές προσωπικότητες στον κόσμο.

Ακόμα και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για γενοκτονία στη Γάζα, δεν έφτασε- ούτε ξεπέρασε- την «έντονα αρνητική διάθεση» κατά του Έλον Μασκ, με μόλις το 52% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι είχαν αρνητική γνώμη για τον πολιτικό.

Η δημοσκόπηση της Gallup επιβεβαιώνει παρόμοια ευρήματα προηγούμενης έρευνας.

Δημοσκόπηση που διεξήχθη τον Ιούνιο, με την υποστήριξη του AP, έδειξε ότι λιγότεροι Ρεπουμπλικάνοι βλέπουν τον Έλον Μασκ «πολύ ευνοϊκά» σε σύγκριση με τον Απρίλιο.

Εν τω μεταξύ, οι επιπτώσεις που είχε η κατακόρυφη πτώση της δημοτικότητάς του στην Tesla, ήταν αισθητές.

Οι πωλήσεις συνεχίζουν να μειώνονται απότομα στην Ευρώπη και την Κίνα, δείχνοντας ότι η στάση του Μασκ όλο αυτό το διάστημα ήταν καταστροφική, ακόμη και εκτός Αμερικής.

Είναι τόσο ισχυρό αυτό που συμβαίνει, όπως υπέδειξαν οι ερευνητές την περασμένη εβδομάδα, που οι αγοραστές μπορεί να έχουν απομακρυνθεί εντελώς από τα ηλεκτρικά οχήματα, ακόμη και αν δεν είναι Tesla.

«Είναι δύσκολο να μην δει κανείς την πτώση της δημοτικότητας του Μασκ ως αποτέλεσμα των δικών του πράξεων. Η σοβαρότητα των αυτοπροκαλούμενων τραυμάτων του γίνεται όλο και πιο δύσκολο να κατανοηθεί» σχολιάζουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Με πληροφορίες από Futurism και Economic Times

