ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γιατί ο Τραμπ στέλνει Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον - Τι επιδιώκει

Το περιστατικό που πυροδότησε αντιδράσεις

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γιατί ο Τραμπ στέλνει Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον - Τι επιδιώκει Facebook Twitter
Ντόναλντ Τραμπ/ Φωτ.: EPA
0

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έθεσε αυτή την εβδομάδα την αστυνομία της Περιφέρειας Κολούμπια υπό ομοσπονδιακό έλεγχο και διέταξε την ανάπτυξη 800 ενόπλων μελών της Εθνοφρουράς, επικαλούμενος την ανάγκη αντιμετώπισης της εγκληματικότητας. Η απόφαση ακολούθησε τη δημοσίευση φωτογραφίας ενός νεαρού ομοσπονδιακού υπαλλήλου, αιμόφυρτου και τραυματισμένου έπειτα από απόπειρα ληστείας οχήματος.

«Η Ουάσινγκτον έχει γίνει μία από τις πιο επικίνδυνες πόλεις στον κόσμο. Σύντομα θα είναι από τις πιο ασφαλείς», δήλωσε ο Τραμπ μέσω του Truth Social, υποσχόμενος σκληρή δράση. Παράλληλα, πρότεινε οι έφηβοι από 14 ετών που κατηγορούνται για σοβαρά εγκλήματα να δικάζονται ως ενήλικοι, παρουσιάζοντας την πρωτεύουσα ως κέντρο νεανικών συμμοριών.

Τα στοιχεία δείχνουν διαφορετική εικόνα

Σύμφωνα με την αστυνομία της D.C., οι συλλήψεις ανηλίκων έχουν μειωθεί περίπου 20% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τις 900 μέχρι στιγμής το 2024, με μόλις 200 περιπτώσεις να αφορούν βίαια εγκλήματα. Οι ανθρωποκτονίες και τα περιστατικά βίαιης εγκληματικότητας καταγράφουν μείωση σε σχέση με την κορύφωση του 2023, ακολουθώντας την πτωτική πορεία της εγκληματικότητας σε εθνικό επίπεδο.

Η δήμαρχος Μιούριελ Μπάουζερ απέρριψε την εικόνα «πόλης εκτός ελέγχου», επισημαίνοντας τη βελτίωση των δεικτών και καλώντας την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να επικεντρωθεί στην ενίσχυση των δικαστικών υπηρεσιών.

Το περιστατικό που πυροδότησε αντιδράσεις

Η επίθεση σε βάρος του 19χρονου προγραμματιστή Έντουαρντ Κοριστίν, προστατευόμενου του Έλον Μασκ, έγινε λίγες ώρες μετά από πυροβολισμό σε άλλο σημείο της πόλης και μία ημέρα πριν τη δολοφονία ενός 27χρονου κοντά στο Καπιτώλιο. Οι εικόνες του τραυματισμένου Κοριστίν έγιναν viral, εντείνοντας το δημόσιο αίσθημα ανασφάλειας.

Η απόφαση του Τραμπ να ενεργοποιήσει ομοσπονδιακούς μηχανισμούς και να χρησιμοποιήσει την Εθνοφρουρά φαίνεται να έχει και πολιτική διάσταση. Ο Αμερικανός πρόεδρος δοκιμάζει τα όρια του νομικού πλαισίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε τη δεκαετία του 1970, προκειμένου να στείλει μήνυμα ισχύος ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Παράλληλα, δείχνει έτοιμος να επεκτείνει παρόμοιες ενέργειες και σε άλλες μεγάλες πόλεις όπως το Σικάγο και η Νέα Υόρκη.

Με ανοιχτά μέτωπα απέναντι σε θεσμούς, πανεπιστήμια και τοπικούς παράγοντες, ο Τραμπ επιχειρεί να ενισχύσει την εικόνα του ως ηγέτη που παίρνει «τολμηρές αποφάσεις» κόντρα στην πολιτική παράδοση. Στόχος του παραμένει να διατηρήσει τον έλεγχο της Βουλής και της Γερουσίας, περιορίζοντας τα περιθώρια αντίδρασης των Δημοκρατικών.


 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Καύσωνας-ρεκόρ σαρώνει τη Νότια Ευρώπη: Επιστήμονες προειδοποιούν για «κοκτέιλ» που τροφοδοτεί φωτιές

Διεθνή / Καύσωνας-ρεκόρ σαρώνει τη Νότια Ευρώπη: Επιστήμονες προειδοποιούν για «κοκτέιλ» που τροφοδοτεί φωτιές

Ακραίος καύσωνας έως 44°C πλήττει τη Νότια Ευρώπη, προκαλώντας εκτεταμένες φωτιές από την Ισπανία έως τα Βαλκάνια - Επιστήμονες μιλούν για κλιματικό «κοκτέιλ μολότοφ» και κίνδυνο ρεκόρ θερμοκρασιών
LIFO NEWSROOM
Κινεζικό πολεμικό πλοίο συγκρούστηκε με σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής ενώ καταδίωκε πλοίο των Φιλιππίνων

Διεθνή / Κινεζικό πολεμικό πλοίο συγκρούστηκε με σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής ενώ καταδίωκε πλοίο των Φιλιππίνων

Βίντεο δείχνει σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής να εκτοξεύει αντλίες νερού κατά την καταδίωξη πλοίου της ακτοφυλακής των Φιλιππίνων, πριν συγκρουστεί με θόρυβο με ένα πολύ μεγαλύτερο κινεζικό πολεμικό πλοίο
LIFO NEWSROOM
Ποιος ήταν ο Άνας αλ-Σαρίφ, ο γνωστός δημοσιογράφος της Γάζας που σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα

Διεθνή / Ποιος ήταν ο Άνας αλ-Σαρίφ, ο γνωστός δημοσιογράφος της Γάζας που σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα

Στενοί συνεργάτες του τον περιγράφουν ως θαρραλέο και αφοσιωμένο - Το Ισραήλ είχε στο παρελθόν κατηγορήσει τον Σαρίφ ότι ήταν μέλος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς.
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ θέτει την αστυνομία της Ουάσινγκτον υπό ομοσπονδιακό έλεγχο και κινητοποιεί την Εθνοφρουρά

Διεθνή / Ο Τραμπ θέτει την αστυνομία της Ουάσινγκτον υπό ομοσπονδιακό έλεγχο και κινητοποιεί την Εθνοφρουρά

Η απόφαση προβλέπει την κινητοποίηση περίπου 800 ανδρών και γυναικών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, σε μία σειρά μέτρων για την «απελευθέρωση» της πρωτεύουσας 
LIFO NEWSROOM
 
 