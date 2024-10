Λίβανος: Στους 22 οι νεκροί από τον βομβαρδισμό του Ισραήλ - Πάνω από 117 τραυματίες

Στους 22 ανέρχονται οι νεκροί και 117 οι τραυματίες από τα δύο ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό, ανέφερε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Με βάση αυτόν τον απολογισμό, οι επιδρομές αυτές είναι οι φονικότερες στην πρωτεύουσα της χώρας αφότου ξεκίνησε ο ανοιχτός πόλεμος μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ.

Το ένα από τα ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό απόψε είχε ως στόχο ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ, τον Ουαφίκ Σάφα, ανέφεραν τρεις πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας. Ο Σάφα, που φέρεται ότι είναι ο επικεφαλής του συντονιστικού οργάνου και στρατιωτικός σύνδεσμος της σιιτικής οργάνωσης, επέζησε, σύμφωνα με αυτές τις πηγές.

