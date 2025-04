Πτώση ελικοπτέρου στη Νέα Υόρκη: Τα σενάρια που εξετάζονται

Τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου στη Νέα Υόρκη εξετάζουν οι αρχές, που εστιάζουν στον έλικα, ο οποίος φέρεται να είχε αποκολληθεί.

Σε βίντεο που κατέγραψε την πτώση του ελικοπτέρου, φαίνεται η καμπίνα να πέφτει κάθετα στο ποτάμι, ενώ παράλληλα ο έλικας έχει αποκολληθεί. Οι εν εξελίξει έρευνες, προσπαθούν να εντοπίσουν τι προκάλεσε τη βλάβη στο στροφείο του έλικα και οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν το σενάριο, εάν επρόκειτο για ελαττωματικό μοντέλο.

Εκτός από το ενδεχόμενο τεχνικής βλάβης, οι έρευνες εστιάζουν και στα στοιχεία συντήρησης του ελικοπτέρου, καθώς και να ελέγξουν, εάν η εταιρεία είχε ακολουθήσει με δύο συγκεκριμένες οδηγίες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που εξέδωσε πρόσφατα. Αυτές οι οδηγίες αφορούν πιθανά προβλήματα στα στροφείο του συγκεκριμένου μοντέλου ελικοπτέρου.

Η εταιρεία η οποία επόπτευε το ελικόπτερο, είχε εμπλακεί στο παρελθόν σε δύο περιστατικά ασφαλείας που διερευνήθηκαν από τις ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ, σύμφωνα με το CNN.

Το 2015, πιλότος της New York Helicopter Charter αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο Νιου Τζέρσεϊ, αφότου «αιωρήθηκε για ένα χρονικό διάστημα». Έλεγχος τότε, έδειξε πιθανή διάβρωση και παραμορφώσεις σε εξαρτήματα που κρίθηκαν «μη αξιόπλοα». Το ίδιο μοντέλο είχε εμπλακεί και σε συντριβή στη Χιλή το 2010.

Το 2013, άλλος πιλότος της εταιρείας προσγείωσε ελικόπτερο με τέσσερις επιβάτες στη θάλασσα, κοντά στο Μανχάταν, όταν ακούστηκε δυνατός θόρυβος και ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός για απώλεια ισχύος.

Tracking: looks like a Bell 206L Long Ranger Helicopter. Appears main rotor & tail are detached when the main fuselage impacts the Hudson River in NYC. The main nut/pin that holds the main rotor onto the helicopter’s fuselage is called the ‘Jesus Nut.´ pic.twitter.com/o4N23RY5kZ

Μετά το πρόσφατο δυστύχημα, ο CEO Μάικλ Ροθ δήλωσε: «Είμαστε συντετριμμένοι. Η γυναίκα μου δεν έχει σταματήσει να κλαίει από το απόγευμα». Σε ερώτηση για τη συντήρηση του ελικοπτέρου απάντησε πως «αυτό το χειρίζεται ο διευθυντής συντήρησης», ο οποίος αρνήθηκε να σχολιάσει. Τα αρχεία συντήρησης δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό λόγω της εν εξελίξει έρευνας της NTSB.

Σύμφωνα με τον Ροθ, ο πιλότος είχε καλέσει δηλώνοντας ότι θα προσγειωθεί για ανεφοδιασμό καυσίμων. «Έπρεπε να φτάσει σε τρία λεπτά, αλλά πέρασαν είκοσι και δεν εμφανίστηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα διεθνή πρακτορεία επισημαίνουν, ότι το συγκεκριμένο μοντέλο ελικοπτέρου έχει βρεθεί ξανά στο επίκεντρο των αρχών, λόγω προβλημάτων αποκόλλησης που είχε παρουσιάσει στο παρελθόν.

Από τη συντριβή, σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά. Το ελικόπτερο μετέφερε πενταμελή οικογένεια από την Ισπανία. Το έκτο θύμα, ήταν ο πιλότος.

Βίντεο δείχνει το ελικόπτερο να πέφτει στον ποταμό Χάντσον. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το ελικόπτερο εξετράπη της πορείας του, αμέσως μετά τη στροφή, στη γέφυρα Τζορτζ Ουάσινγκτον, για να κινηθεί κατά μήκος της ακτογραμμής του Νιου Τζέρσεϊ.



BREAKING: A helicopter has crashed into the Hudson River in NYC near Pier 40, according to FDNY Marine Unit reports.



Emergency services are on the scene responding to the incident.



The number of injuries or survivors remains unknown at this time. pic.twitter.com/kIljsOA9O9