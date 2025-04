Νέα Υόρκη: Η στιγμή της συντριβής του ελικοπτέρου στον ποταμό Χάντσον

Η στιγμή που το ελικόπτερο συνετρίβη στον ποταμό Χάντσον, στη Νέα Υόρκη, καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο το αεροσκάφος φαίνεται να κινείται ανεξέλεγκτα, πριν την πρόσκρουση στο νερό.

Στο ελικόπτερο επέβαιναν τουλάχιστον πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών, όπως αποκάλυψε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY). Το δίκτυο ABC News μεταδίδει πως υπάρχουν τουλάχιστον τρία θύματα, επικαλούμενο πηγές από την αστυνομία.

BREAKING: Footage capturing the moment the helicopter crashed into the Hudson River, New York. https://t.co/zHcc6qFu7I pic.twitter.com/y4lI4RqLW2

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:15 τοπική ώρα (22:15 ώρα Ελλάδος), ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία και από τις δύο πλευρές του ποταμού. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί σκάφη, ενώ στην περιοχή επιχειρεί και ελικόπτερο της αστυνομίας.

At the top of the World Trade Center and can see a big emergency response



Reports of a helicopter going down into the River Hudson pic.twitter.com/SVuCd4sNpX