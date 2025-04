Έξι νεκροί από πτώση ελικοπτέρου με τουρίστες στη Νέα Υόρκη

Έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους όταν ελικόπτερο που μετέφερε οικογένεια τουριστών συνετρίβη στον ποταμό Χάντσον στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τις αρχές. Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (τοπική ώρα), προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία και έντονη κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων.

Ο Αγκουστίν Εσκομπάρ, στέλεχος της ευρωπαϊκής εταιρείας αυτοματισμών Siemens, η σύζυγός του Μερσέ Καμπρουμπί Μοντάλ και τα τρία τους παιδιά — ηλικίας 4, 5 και 11 ετών — σκοτώθηκαν στο δυστύχημα, μαζί με τον 36χρονο πιλότο, σύμφωνα με πηγές των αρχών επιβολής του νόμου που επικαλείται το ABC News.

Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, οι πέντε επιβάτες του ελικοπτέρου ήταν μέλη μιας οικογένειας από την Ισπανία, ενώ ο έκτος ήταν ο πιλότος. Το ελικόπτερο, τύπου Bell 206, είχε απογειωθεί στις 14:59 τοπική ώρα από το Downtown Skyport στο Μανχάταν και κατευθυνόταν κατά μήκος της ακτής του Νιου Τζέρσεϊ, όταν λίγο μετά τον ελιγμό στον Γέφυρα Τζορτζ Ουάσινγκτον, έχασε τον έλεγχο και κατέπεσε.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύθηκαν από αυτόπτες μάρτυρες, το ελικόπτερο φαίνεται να περιστρέφεται και να πέφτει ανάποδα στο νερό. Οι πρώτες κλήσεις στην Άμεση Δράση καταγράφηκαν στις 15:17, και τα σωστικά συνεργεία έσπευσαν αμέσως.

Ο Επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ρόμπερτ Τάκερ, δήλωσε ότι διασώστες-κολυμβητές βούτηξαν άμεσα στο νερό και ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Τέσσερα από τα θύματα ανασύρθηκαν νεκρά στο σημείο, ενώ δύο ακόμη υπέκυψαν στα τραύματά τους στο νοσοκομείο.

Η περιοχή όπου σημειώθηκε η τραγωδία, στη δυτική πλευρά του Μανχάταν, είναι γνωστή για τα κοσμοπολίτικα μαγαζιά και εστιατόριά της, αλλά και για την εγγύτητά της με το κεντρικό campus του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

BREAKING: Footage capturing the moment the helicopter crashed into the Hudson River, New York. https://t.co/zHcc6qFu7I pic.twitter.com/y4lI4RqLW2