ΠΟΥ: Ιστορική παγκόσμια συμφωνία για μελλοντικές πανδημίες από τα κράτη-μέλη

Τα κράτη-μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ενέκριναν την Τρίτη μια ιστορική συμφωνία για το πώς θα προετοιμάζονται καλύτερα για μελλοντικές πανδημίες, μετά την πανδημία της Covid-19 που κόστισε εκατομμύρια ζωές μεταξύ 2020 και 2022.

Ύστερα από τρία χρόνια διαπραγματεύσεων, το νομικά δεσμευτικό αυτό σύμφωνο εγκρίθηκε στη Σύνοδο της Παγκόσμιας Υγειονομικής Συνέλευσης στη Γενεύη και έγινε δεκτό με χειροκροτήματα από τα μέλη του Οργανισμού.

Η συμφωνία θεωρείται ευρέως ως νίκη για τα κράτη-μέλη, σε μια περίοδο όπου διεθνείς οργανισμοί, όπως ο ΠΟΥ, έχουν δεχθεί πιέσεις λόγω περικοπών στη χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ.

Historic decision at #WHA78:



Member States of WHO today formally adopted by consensus the world's first #PandemicAgreement to make the world more equitable and safer from future pandemics



