Πόλεμος στο Ισραήλ- Νετανιάχου: Η απάντησή μας θα αλλάξει τη Μέση Ανατολή

Η απάντηση του Ισραήλ θα «αλλάξει τη Μέση Ανατολή» δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον πόλεμο.

Ο Νετανιάχου μιλούσε σε δημάρχους των νότιων συνοριακών πόλεων, που δέχθηκαν πλήγματα από τον πόλεμο στο Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε ότι «ξέρω ότι έχετε περάσει τρομερά και δύσκολα πράγματα. Αυτά που θα περάσει η Χαμάς θα είναι δύσκολα και τρομερά! Βρισκόμαστε ήδη στη μέση της εκστρατείας και μόλις την έχουμε ξεκινήσει. Η ηγεσία σας είναι πολύ ισχυρή σε αυτές τις δύσκολες μέρες, θα χρειαστεί χρόνος και απαιτείται ισχυρή στάση στις επόμενες δύσκολες μέρες».

Ο Νετανιάχου υποσχέθηκε ότι «το κράτος θα γυρίσει κάθε πέτρα για να σας βοηθήσει όλους» και πρόσθεσε ότι «σας ζητά να μείνετε δυνατοί γιατί θα αλλάξουμε τη Μέση Ανατολή. Αγκαλιάζω εσάς και τους κατοίκους, είμαστε όλοι μαζί και θα τους νικήσουμε με δύναμη, με πολλή δύναμη».

Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke with southern local and regional council heads:

"We are in the midst of a campaign. I know that you have undergone a difficult and terrible ordeal. What Hamas will experience will be difficult and terrible.