Το Ισραήλ κήρυξε επίσημα τον πόλεμο- Ενεργοποίησε το Άρθρο 40 Aleph μετά από 50 χρόνια

Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ ενεργοποίησε το Άρθρο 40 Aleph, κηρύσσοντας επίσημα τον πόλεμο για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ το 1973.

Πλέον, το IDF έχει πλήρη ελευθερία δράσης για να απαντήσει στον πόλεμο που ξέσπασε μεταξύ Ισραήλ- Χαμάς. Την ίδια ώρα ο νέος απολογισμός από το μέτωπο του πολέμου στο Ισραήλ με τη Χαμάς χθες το πρωί, κάνει λόγο για τουλάχιστον 500- 600 νεκρούς Iσραηλινούς και 313 Παλαιστίνιους.

Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας στη Γάζα αναφέρει ότι ο αριθμός των νεκρών, από πλευράς του, ανέρχεται σε τουλάχιστον 313 Παλαιστίνιους ενώ σε 1.990 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι τραυματίες στον πόλεμο Ισραήλ- Χαμάς.

Israel's military-political cabinet has invoked Article 40 Aleph (40א), marking an official declaration of war. The IDF can now act at its own discretion.



Article 40 Aleph was last enacted 50 years ago — during the Yom Kippur War of 1973.