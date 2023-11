Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Νέες εκκλήσεις για παύση των μαχών

Η Ουάσιγκτον τόνισε πως θα εναντιώνονταν σε νέα μακρόχρονη κατοχή της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ, την επομένη της δήλωσης Νετανιάχου πως η χώρα του θα αναλάβει «τη συνολική ευθύνη για την ασφάλεια» στον θύλακα αφού τερματιστεί ο πόλεμος του Ισραήλ με τη Χαμάς.

«Κατά την άποψή μας, οι Παλαιστίνιοι πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της λήψης αυτών των αποφάσεων, η Γάζα είναι παλαιστινιακό έδαφος και θα παραμείνει παλαιστινιακό έδαφος», δήλωσε για τον πόλεμο στο Ισραήλ χθες Τρίτη κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο Βεντάντ Πατέλ, εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας. «Γενικά μιλώντας, δεν υποστηρίζουμε την επιβολή νέας κατοχής της (Λωρίδας της) Γάζας, ούτε το Ισραήλ» την επιδιώκει, συνέχισε.

Το Ισραήλ απέσυρε με μονομερή απόφαση το 2005 τους στρατιώτες του και τους εποίκους από τη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από 38 χρόνια κατοχής. Ωστόσο αναλυτές εστιάζουν στις σκέψεις του Νετανιάχου για την επόμενη μέρα.

Σύμφωνα με το BBC, οι υπουργοί Εξωτερικών της G7, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, συναντήθηκαν στο Τόκιο όπου επεξεργάζονται μια γραμμή συναίνεσης για τη Γάζα. Η ομάδα θα εκδώσει σύντομα ένα ανακοινωθέν και αναμένεται ότι θα απευθύνει έκκληση για προσωρινή παύση των μαχών ώστε να επιτραπεί η παροχή βοήθειας στη Λωρίδα, αλλά δεν θα προτρέψει για κατάπαυση του πυρός.

Ωστόσο ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει επίσης απορρίψει τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, η οποία, όπως λέει, θα επέτρεπε στη Χαμάς να ανασυνταχθεί αλλά δήλωσε ότι θα εξετάσει μικρές τακτικές παύσεις. Σε χθεσινό διάγγελμα ο Νετανιάχου διεμήνυσε πως «έχουμε περικυκλώσει τη Γάζα. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να σταματήσουμε ή να υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός ή να δώσουμε καύσιμα, αν δεν υπάρχει απελευθέρωση των ομήρων».

Η κοινή δήλωση από την ομάδα των πλούσιων κρατών -ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία και Ευρωπαϊκή Ένωση- θα είναι μόλις η δεύτερη από την ομάδα από τότε που άρχισαν οι μάχες τον περασμένο μήνα.

Στο μεταξύ χθες για ακόμα μια φορά ένας εκπρόσωπος του ΟΗΕ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ο Γενς Λέρκε, εκπρόσωπος του γραφείου συντονισμού ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA), διεμήνυσε σήμερα από την πλευρά του πως οι υπηρεσίες στη Γάζα είναι κοντά σε «κρίσιμο σημείο» χωρίς προμήθειες σε καύσιμα. Πρόσθεσε δε ότι κανένα από τα 569 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια που έχουν φθάσει στον θύλακα έως τώρα δεν μετάφερε καύσιμα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο επικεφαλής των υπηρεσιών αρωγής του ΟΗΕ Μάρτιν Γκρίφιθς δήλωσε ότι υπήρχε «κάποια πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος καυσίμων στην υπό ισραηλινή πολιορκία Λωρίδα της Γάζας, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες.

«Ολοένα και περισσότερες μονάδες κλείνουν, ολοένα και περισσότερα ζωτικής σημασίας μέσα τελειώνουν», δήλωσε ο Κρίστιαν Λιντμάιερ, εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην ίδια ενημέρωση, αναφερόμενος στις προμήθειες καυσίμων.

A solemn and profoundly sad moment at ⁦@UNGeneva⁩ today, honouring our ⁦@UNRWA⁩ colleagues killed in #Gaza. 89 have perished so far. It is outrageous. pic.twitter.com/QOTfhWquWm