Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις, αλλά και η διπλωματική προσπάθεια, αναφορικά με τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς που εξακολουθεί για 27η μέρα, ενώ σημειώθηκε και νέα παρέμβαση του Τζο Μπάιντεν.

Η νέα παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν είχε να κάνει με την ανάγκη για παύση πυρός, την στιγμή που και σήμερα αναμένεται να ανοίξει το πέρασμα της Ράφα και να επιτραπεί σε περίπου 500 άτομα, σύμφωνα με το BBC, η έξοδος από τη Γάζα, όσο εξελίσσεται ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ο Τζο Μπάιντεν βρέθηκε σε μια προεκλογική συγκέντρωση με περίπου 200 παρευρισκόμενους. Εκεί μια γυναίκα απαίτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο να ζητήσει να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στο Ισραήλ. Κατόπιν και ο ίδιος τάχθηκε υπέρ του να υπάρξει «παύση» στον πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς, προκειμένου οι «αιχμάλωτοι» να μπορέσουν να φύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Μπάιντεν, εκφράστηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων, όταν μια του γυναίκα φώναξε: «Ως ραβίνος, σας ζητώ να καλέσετε να κηρυχθεί αμέσως κατάπαυση του πυρός». «Νομίζω πως χρειάζεται παύση. Παύση σημαίνει (πως θα υπάρξει) χρόνος για να φύγουν αιχμάλωτοι», ήταν η αντίδραση του Μπάιντεν.

Το Associated Press πάντως αναφέρει ότι δημοκράτες στο Μίσιγκαν προειδοποίησαν τον Λευκό Οίκο ότι οι χειρισμοί του προέδρου Τζο Μπάιντεν στη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς, που μετράει ήδη Σχεδόν 10.200 οι νεκρούς κι από τις δύο πλευρές, θα μπορούσαν να του κοστίσουν αρκετή υποστήριξη εντός της αραβοαμερικανικής κοινότητας ώστε να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των εκλογών του 2024 σε μια πολιτεία που δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει.

Κληθείς να σχολιάσει την τοποθέτηση του προέδρου στην προεκλογική συγκέντρωση, ο Λευκός Οίκος έσπευσε να διευκρινίσει πως με τον όρο «αιχμάλωτοι» ο κ. Μπάιντεν αναφερόταν στους ομήρους του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. «Είμαι αυτός που έπεισε τον Μπίμπι (σ.σ. τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου) να υπάρξει παύση για να φύγουν αιχμάλωτοι. Είμαι αυτός που μίλησε στον (σ.σ. αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ) Σίσι για να τον πείσει να ανοίξει την πόρτα», είπε, ο Αμερικανός πρόεδρος, προφανώς αναφερόμενος στη διέλευση στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Η αμερικανική προεδρία διευκρίνισε επιπλέον πως ο Μπάιντεν αναφερόταν με τις συγκεκριμένες φράσεις στην πρόσφατη απελευθέρωση δυο Αμερικανίδων οι οποίες κρατούνταν όμηροι της Χαμάς.

Ο Λευκός Οίκος αρνείται μέχρι σήμερα να καλέσει να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός, κρίνοντας πως αυτή θα ευνοούσε αποκλειστικά τη Χαμάς, έχει πάντως καλέσει να υπάρξουν «ανθρωπιστικές παύσεις», για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας και την απομάκρυνση ομήρων, ή αμάχων, ή τραυματιών. Σε ακρόαση στο Κογκρέσο προχθές Τρίτη, κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του διακόπηκαν επανειλημμένα από διαδηλωτές, που κατηγόρησαν την κυβέρνηση των ΗΠΑ πως υποστηρίζει τη «γενοκτονία» στη Λωρίδα τη Γάζας εναντίον των Παλαιστινίων, όπως το βλέπουν.

Η γυναίκα που φώναξε στον πρόεδρο χθες δήλωσε σε δημοσιογράφους πως είναι ραβίνος και ονομάζεται Τζέσικα Ρόζενμπεργκ. Τη συνόδευσε έξω η προεδρική ασφάλεια, ενώ επαναλάμβανε ρυθμικά «κατάπαυση του πυρός τώρα!».

Breaking: Rabbi Jessica Rosenberg is interrupting President Biden demanding a CEASEFIRE NOW. She is speaking on behalf of thousands of American Jews who say Not In Our Name! We refuse to allow a genocide be carried out in our names.



