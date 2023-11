Τρομοκράτης της Χαμάς περιγράφει πώς σκότωσαν παιδιά στο κιμπούτς Κφαρ Άζα

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με την ανάκριση ενός τρομοκράτη της Χαμάς, που παραδόθηκε στο Ισραήλ.

Πρόκειται για τον Άμερ Άμπου Γκόσα, τρομοκράτη της Χαμάς, που όπως φαίνεται στο βίντεο δίνει αρκετές πληροφορίες σχετικά με τη δράση της οργάνωσης κατά τη διάρκεια των επιθέσεων στο Ισραήλ.

Ο Άμερ Άμπου Γκόσα είπε πως «η μόνη μας αποστολή ήταν να σκοτώσουμε, όχι να απαγάγουμε. "Σκοτώστε κάθε άτομο που βλέπετε και επιστρέψτε στη Γάζα"». Στη συνέχεια, ο τρομοκράτης εξιστορεί την επίθεση στο κιμπούτς Κφαρ Άζα, όπου μαχητές της Χαμάς ανατίναξαν την πύλη και άρχισαν να πυροβολούν ακατάπαυστα.

«Μπήκαμε σ’ ένα σπίτι από το παράθυρο. Ακούσαμε τις φωνές των παιδιών που έκλαιγαν στο καταφύγιο», φαίνεται να λέει στο βίντεο. Συμπλήρωσε πως οι τρομοκράτες αρχικά προσπέρασαν το καταφύγιο του σπιτιού και πήγαν να πιούν νερό. Στη συνέχεια, όταν άκουσαν κλάματα παιδιών, άρχισαν να πυροβολούν την πόρτα μέχρι να μην ακούγεται τίποτα.

Έπειτα ο τρομοκράτης είπε πως υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών με δυνάμεις του Ισραήλ. Έπειτα από 10 λεπτά, αυτός και άλλοι τρομοκράτες παραδόθηκαν.

Όταν ρωτήθηκε ποια είναι η διαφορά μεταξύ της Χαμάς και του Ισλαμικού Κράτους, ο άνδρας είπε ότι του έδειξαν βίντεο οι ανακριτές για ορισμένες από τις φρικαλεότητες που διέπραξαν τρομοκράτες της Χαμάς εναντίον Ισραηλινών αμάχων και σχολίασε: «Δεν υπάρχει διαφορά. Είδα βίντεο που είναι χειρότερα από το ISIS».

Στην ερώτηση αν οι γονείς του είναι περήφανοι για εκείνον, απάντησε ότι «ο πατέρας μου δεν ξέρει ότι ανήκω στη Χαμάς». Πρόσθεσε πως αν ο πατέρας του το γνώριζε θα τον σκότωνε για όσα έχει κάνει.

Hamas terrorist confirms: Their mission is simply to kill. pic.twitter.com/sHfvhIOssl