Πλημμύρες στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 300 κρατούμενοι δραπέτευσαν από φυλακή λόγω ζημιών

Τουλάχιστον 300 κρατούμενοι δραπέτευσαν από φυλακή της Νιγηρίας, λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη χώρα.

Οι καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν το βόρειο τμήμα της Νιγηρίας, προκάλεσαν την κατάρρευση τοίχων σε μια φυλακή στο Μαϊντουγκούρι. Έτσι σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών, 281 κρατούμενοι κατάφεραν να δραπετεύσουν.

Ήδη επτά από τους κρατούμενους συνελήφθησαν, όπως ανέφερε ο Ουμάρ Αμπουμπακάρ, εκπρόσωπος των Σωφρονιστικών Υπηρεσιών της Νιγηρίας.

«Οι πλημμύρες προκάλεσαν την κατάρρευση σε τοίχους σωφρονιστικών εγκαταστάσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά ενώ ενημέρωσε πως οι επιχειρήσεις για την σύλληψη των υπόλοιπων δραπετών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το Μαϊντουγκούρι, η περιφερειακή πρωτεύουσα της Πολιτείας Μπόρνο, βίωσε στις αρχές της περασμένης εβδομάδας από τις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων 30 ετών.

Χιλιάδες σπίτια καλύφθηκαν από τα νερά, αφού έσπασε το φράγμα του Αλάου, στον ποταμό Νγκάντα, 20 χιλιόμετρα νοτίως του Μαϊντουγκούρι. Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 400.000 εκτοπίστηκαν από τις πλημμύρες.

