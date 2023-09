Πλημμύρες στη Νέα Υόρκη: «Καταρράκτες» στο μετρό, εγκλωβισμένοι πολίτες

Αντιμέτωπη με τεράστιες πλημμύρες είναι η Νέα Υόρκη μετά την ισχυρή καταιγίδα που ξέσπασε χθες το πρωί.

Πολλά σημεία της πόλης έχουν «βουλιάξει». Σε βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα social media φαίνονται σταθμοί του μετρό στη Νέα Υόρκη να έχουν πλημμυρίσει και τα νερά να τρέχουν σαν καταρράκτες τόσο από τις οροφές όσο ακόμα και από τους τοίχους, στους οποίους έχουν δημιουργηθεί ρωγμές. Την ίδια ώρα, οι επιβάτες παραμένουν στην αποβάθρα καθώς δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κάποια δημοσιεύματα μάλιστα κάνουν λόγο μέχρι και για εγκλωβισμένους επιβάτες σε κάποιους σταθμούς του μετρό εξαιτίας της πλημμύρας που προκλήθηκε από την ισχυρή καταιγίδα.

Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια με τους πολίτες να δυσκολεύονται πολύ στις μετακινήσεις τους. Ένας αξιωματούχος είπε πως ήταν «η πιο δυνατή καταιγίδα που είχαμε από τον τυφώνα Ida».

Heavy rainfall pounded New York City and the surrounding region on Friday, bringing flash floods, shutting down entire subway lines and turning major roadways into lakes. One official described it as “the wettest day we’ve had since Hurricane Ida.” https://t.co/ZDhFAOOZYc pic.twitter.com/SBxaFfJXqQ — The New York Times (@nytimes) September 29, 2023

Η κυβερνήτης Κάθι Χόκουλ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και προέτρεψε τους Νεοϋορκέζους να μείνουν στα σπίτια τους, αν είναι εφικτό. Η ίδια ενημέρωσε πως οι κρατικοί αξιωματούχοι προετοιμάζουν ομάδες διάσωσης από τις πλημμύρες στις κομητείες Nassau και Westchester σε περίπτωση ξαφνικών πλημμυρών.

«Είναι κρίσιμο όλοι οι Νεοϋορκέζοι να λάβουν όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις και να αποφύγουν τους πλημμυρισμένους δρόμους», δήλωση η Κάθι Χόκουλ.

Σύμφωνα με την κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, κατά τη διάρκεια της νύχτας έπεσαν έως και 13 εκατοστά βροχής σε ορισμένες περιοχές.

Η κυκλοφορία στους δρόμους της Νέας Υόρκης παρέλυσε, με το νερό να περνά πάνω από τα λάστιχα των αυτοκινήτων, σε ένα τμήμα του FDR Drive, μιας σημαντικής οδικής αρτηρίας στο ανατολικό Μανχάταν. Μάλιστα, κάποιοι οδηγοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα οχήματά τους.

Παράλληλα, οι πτήσεις προς το αεροδρόμιο LaGuardia διακόπηκαν για λίγο και στη συνέχεια είχαν καθυστερήσεις σήμερα το πρωί λόγω του νερού που πλημμύρισε το σημείο ανεφοδιασμού του αεροδρομίου. Οι πλημμύρες ανάγκασαν επίσης το κλείσιμο ενός από τους τρεις τερματικούς σταθμούς του αεροδρομίου.

Classic New Yorker Spirit😎 Not even afraid to ride the subway when it’s flooded! 😅 New York City Floods 💦

pic.twitter.com/pd3MGl9a65 — 🩷TrashBarbieXXX👙💕 (@TrashBarbieXXX) September 30, 2023

Την ίδια ώρα, σε βίντεο που έχουν δημοσιευθεί στα social media ο κόσμος φαίνεται να περπατά μέσα σε πλημμυρισμένα καταστήματα, καθώς το νερό έχει φτάσει σχεδόν μέχρι τα γόνατά τους.

Σπίτια και υπόγεια έχουν πλημμυρίσει με τους πολίτες να είναι σε απόγνωση και να ζητούν βοήθεια. Γείτονες αλλά και σωστικά συνεργεία σπεύδουν να βοηθήσουν, ανοίγοντας παράθυρα και βγάζοντας έξω τους κατοίκους των πλημμυρισμένων σπιτιών.

Με πληροφορίες από NYtimes