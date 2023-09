Η Νέα Υόρκη «βούλιαξε» από ισχυρή καταιγίδα

Μια ισχυρή καταιγίδα σε ώρα αιχμής έπληξε σήμερα τη Νέα Υόρκη, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι και λεωφόροι, να κλείσουν τμήματα του μετρό και να καθυστερήσουν πτήσεις προς το αεροδρόμιο LaGuardia.

Σύμφωνα με την κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, κατά τη διάρκεια της νύχτας έπεσαν έως και 13 εκατοστά βροχής σε ορισμένες περιοχές ενώ αναμένονται 18 εκατοστά βροχής παραπάνω την ημέρα.

«Πρόκειται για μια επικίνδυνη, απειλητική για τη ζωή, καταιγίδα», σημείωσε η Κάθι Χότσουλ σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό NY1.

Major flooding in Brooklyn today. Trains shut down and the only way out of the station is through this. pic.twitter.com/yQPLOyc6dX