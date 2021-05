Ιδρυτής της Visual AIDS, μιας συμβουλευτικής ομάδας που παρείχε στήριξη σε καλλιτέχνες που ζούσαν με τη νόσο, ο Πάτρικ Ο'Κόνελ πέθανε στις 23 Μαρτίου και σε ηλικία 67 χρόνων, σε νοσοκομείο του Μανχάταν, όπως επιβεβαίωσε ο αδερφός του, Μπάρι.

Συνέδραμε τα μέγιστα κόντρα στο στίγμα του AIDS, με πληθώρα εκστρατειών ευαισθητοποίησης, αλλά και εμπνεόμενος το σύμβολο κατά της HIV λοίμωξης, της διαδεδομένης πλέον κόκκινης κορδέλας.

Ο Ο'Κόνελ ζούσε με το AIDS εδώ και περίπου τέσσερις δεκαετίες, σε μια εποχή που το στίγμα και η σιωπή ήταν κανονικότητα. Ο ίδιος, όπως είχε αποκαλύψει, βρέθηκε σε μια εποχή της ζωής του, στα μέσα της δεκαετίας του '80, να πηγαίνει σε μια κηδεία φίλου του ασθενούς κάθε μήνα.

«Ζούσαμε σε μια εμπόλεμη ζώνη. Όμως, ήταν σαν να επρόκειτο για πόλεμο κάπως μυστικό, τον οποίο μόνο εμείς ξέραμε» είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή του στο Newsday το 2011.

