Πέθανε ο ηθοποιός Πάξτον Γουάιτχεντ- Είχε εμφανιστεί και στα «Φιλαράκια»

Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο ηθοποιός Πάξτον Γουάιτχεντ, που μεταξύ άλλων είχε εμφανιστεί και στα «Φιλαράκια».

Ο Βρετανός ηθοποιός πέθανε την Παρασκευή, σε νοσοκομείο στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια, δήλωσε ο γιος του, Τσαρλς Γουάιτχεντ, δίχως να διευκρινίσει την αιτία θανάτου.

Οι φαν της σειράς «Τα φιλαράκια» θυμούνται τον Πάξτον Γουάιτχεντ από την εμφάνισή του στην τέταρτη σεζόν, το 1998. Ο ηθοποιός είχε υποδυθεί τον προϊστάμενο της «Ρέιτσελ» στο Bloomingdales, ο οποίος αποτέλεσε αφορμή προκειμένου ο «Ρος» να γνωριστεί με τη δεύτερη σύζυγό του, «Έμιλι».

Ξεκίνησε την καριέρα του στο θέατρο, με το Royal Shakespeare Company. Το 1962 έκανε το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ και το 1981 ήταν υποψήφιος για Tony. Εκτός από τα «Φιλαράκια», είχε παίξει σε πολλές άλλες σειρές, μεταξύ άλλων στις «Mad About You», «The West Wing», «Frasier» και «Ellen». Η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση ήταν το 2011, στην τηλεταινία «The Importance of Being Earnest», σύμφωνα με το IMDB.