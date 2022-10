Πέθανε η Eclipse, το διάσημο λαμπραντόρ που έπαιρνε το λεωφορείο και πήγαινε μόνο του στο πάρκο

H Eclipse, το αγαπημένο σκυλί του Σιάτλ που ανέβαινε μόνο του στο λεωφορείο για να πάει στο πάρκο των σκύλων, πέθανε όπως ανακοίνωσε ο άνθρωπός της.

Το μαύρο λαμπραντόρ μαστίφ είχε αποκτήσει διεθνή φήμη, επειδή καταλάβαινε πού να ανέβει και σε ποια στάση να κατέβει από το λεωφορείο για να παίξει με άλλα σκυλιά, ακόμα κι όταν έβγαινε για βόλτα μόνη της, χωρίς την οικογένειά της.

Η Eclipse πέθανε στον ύπνο της, το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με τον επίσημο λογαριασμό που διαχειρίζεται ο άνθρωπός της, ο Jeff Young.

Σε προηγούμενη ανάρτηση, οι ακόλουθοι της Eclipse είχαν ενημερωθεί πως ο σκύλος είχε διαγνωστεί με καρκινικούς όγκους. Ήταν δέκα ετών.

Το μετρό της κομητείας Κινγκ, ανάρτησε μια αποχαιρετιστήρια ωδή στην αγαπημένη Eclipse, στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter την Παρασκευή.

«Η Eclipse ήταν ένα πολύ γλυκό σκυλί, διεθνούς φήμης, που χρησιμοποιούσε τα λεωφορεία και ήταν μία πραγματική μασκότ του Σιάτλ. Έφερες χαρά και ευτυχία σε όλους και μας έδειξες ότι όλα τα καλά σκυλιά έχουν θέση στο λεωφορείο».

Eclipse was a super sweet, world-famous, bus riding dog and true Seattle icon.



You brought joy and happiness to everyone and showed us all that good dogs belong on the bus. pic.twitter.com/YhSFjNGU05