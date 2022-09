Παρίσι: Φωτιά στη μεγαλύτερη αγορά τροφίμων του κόσμου - Τεράστιο σύννεφο καπνού

Πυκνός μαύρος καπνός υψώθηκε νωρίτερα σήμερα πάνω από το Παρίσι λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε μια τεράστια αγορά τροφίμων.

Πρόκειται για μια αγορά, μεγάλο μέρος της οποία έχει και φρέσκα προϊόντα, που θεωρείται ως η μεγαλύτερη του είδους της στον κόσμο. Η αγορά, που ονομάζεται Rungis, βρίσκεται στα νότια προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας

