Παρ' ολίγον τραγωδία στο Μεξικό: Διαγωνιζόμενη σε καλλιστεία έπαθε ηλεκτροπληξία πάνω στη σκηνή

Μια διαγωνιζόμενη σε καλλιστεία στο Μεξικό υπέστη ηλεκτροπληξία ζωντανά στη σκηνή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού όταν άγγιξε ένα προβληματικό μικρόφωνο.

Η Andrea Granados συμμετείχε στα καλλιστεία Miss Sahuayo 2022 στο Sahuayo του Μεξικού. Η 22χρονη περπατούσε στη σκηνή και πήρε το μικρόφωνο για να απευθυνθεί στο κοινό όταν ξαφνικά την διαπέρασε ηλεκτρικό ρεύμα και πετάχτηκε προς τα πίσω από το σοκ.

Η Granados προσπάθησε να αφήσει το μικρόφωνο, αλλά το καλώδιο κόλλησε στο χέρι της, με αποτέλεσμα να πέσει στη σκηνή. Τελικά επέστρεψε και ολοκλήρωσε την παρουσίασή της πριν αποχωρήσει εν μέσω χειροκροτήματος.

Η 22χρονη περπάτησε ξυπόλητη και με μια παραδοσιακή στολή καλυμμένη με πολύχρωμα φτερά στην εξέδρα όπου βρισκόταν και το προβληματικό μικρόφωνο.

Από το ηλεκτροσόκ, υπέστη έγκαυμα στο χέρι της. Ξαπλωμένη, η Granados κατάφερε να αποσυνδέσει το μικρόφωνο και το καλώδιο για να το αφαιρέσει από πάνω της, προτού αρκετοί εργαζόμενοι στα καλλιστεία τρέξουν στο πλευρό της και τη βοηθήσουν να κατέβει από τη σκηνή.

WATCH: #BNNMexico Reports.



Andrea Granados Victor, a 22-year-old girl who was participating in the Señorita Sahuayo 2022 beauty contest in Michoacan, was electrocuted in the middle of the catwalk. #Mexico #Sahuayo #Social pic.twitter.com/8z8U0hYXnw