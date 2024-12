Παίκτης της Μάντσεστερ αρνήθηκε να φορέσει τα χρώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ και η διοίκηση έλαβε απόφαση που εξέπληξε

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ακύρωσε τα σχέδιά της να φορέσουν οι ποδοσφαιριστές της ένα μπουφάν με μήνυμα στήριξης στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, αφού ο αμυντικός Νουσέρ Μαζράουι αρνήθηκε να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία, επικαλούμενος τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, σύμφωνα με την Athletic.

Οι Rainbow Devils, η επίσημη ΛΟΑΤΚΙ+ λέσχη υποστηρικτών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εξέφρασε τη «μεγάλη απογοήτευσή» της, όταν ανακοινώθηκε τελευταία στιγμή ότι τα ειδικά σχεδιασμένα από την Adidas μπουφάν δε θα φορεθούν από τους παίκτες πριν από τον Κυριακάτικο αγώνα με την Έβερτον, όπως είχε προγραμματιστεί, επειδή «ένα μέλος της ομάδας αρνήθηκε».

Το μέσο The Athletic, ιδιοκτησίας των New York Times, έγραψε ότι ο Μαζράουι, ο οποίος είναι μουσουλμάνος, αρνήθηκε να φορέσει τη φόρμα προθέρμανσης λόγω της πίστης του και η υπόλοιπη ομάδα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφάσισε ότι κανείς δε θα φορούσε το μπουφάν, ώστε ο διεθνής Μαροκινός ποδοσφαιριστής να μην είναι το μόνο μέλος της ομάδας χωρίς αυτό.

Το ρεπορτάζ του Athletic αναφέρει ότι ορισμένοι παίκτες του ιστορικού αγγλικού συλλόγου δεν ήταν ευχαριστημένοι με την απόφαση.

Από την πλευρά της, η Γιουνάιτεντ επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της στην καμπάνια Rainbow Laces, μέρος της οποίας ήταν και η πρωτοβουλία με το «επίμαχο», όπως αποδείχθηκε, μπουφάν, αλλά τόνισε ότι ο Μαζράουι ή οποιοσδήποτε άλλος παίκτης έχει δικαίωμα στη γνώμη του.

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καλωσορίζει οπαδούς από όλα τα υπόβαθρα, συμπεριλαμβανομένων των μελών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στις αρχές της διαφορετικότητας και της ενσωμάτωσης. Επιδεικνύουμε αυτές τις αρχές μέσω μιας σειράς δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της λέσχης οπαδών Rainbow Devils, αλλά και εκστρατειών για να γιορτάσουμε τους LGBTQ+ οπαδούς μας και να καταπολεμήσουμε όλες τις μορφές διακρίσεων», αναφέρει η ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού συλλόγου, προτού συνεχίσει.

«Οι παίκτες δικαιούνται να έχουν τις δικές τους ατομικές απόψεις, ιδίως σε σχέση με την πίστη τους, και αυτές μπορεί μερικές φορές να διαφέρουν από τη θέση του συλλόγου», καταλήγει η τοποθέτηση.

Η ομάδα του Μάντσεστερ είχε φορέσει παρόμοια μπουφάν με σχέδια του ουράνιου τόξου σε κάθε μία από τις δύο προηγούμενες σεζόν. Ο Μαζράουι, ο οποίος πήρε μεταγραφή στον σύλλογο από την Μπάγερν Μονάχου το καλοκαίρι, στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει επικρίσεις, καθώς είχε υποστηρίξει τον συμπαίκτη του στην εθνική ομάδα του Μαρόκο, Ζακαρία Αμπουκλάλ, όταν εκείνος αρνήθηκε να συμμετάσχει σε μία εκστρατεία του γαλλικού πρωταθλήματος για την αποδοχή της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Εν τω μεταξύ, ο Μαζράουι δεν είναι ο μόνος αστέρας της Premier League που εξέφρασε αντίθεση στην καμπάνια του θεσμού για την καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση τις σεξουαλικές προτιμήσεις. Πριν μερικές ημέρες, ο αρχηγός της Ίπσουιτς Τάουν, Σαμ Μόρσι, ο οποίος είναι επίσης μουσουλμάνος, επέλεξε να μη φορέσει το περιβραχιόνιο με τα χρώματα του ουράνιου τόξου όπως συνηθίζουν οι αρχηγοί των ομάδων, επικαλούμενος θρησκευτικούς λόγους. Η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία δεν ενεπλάκη στην υπόθεση.

Παράλληλα, ο αρχηγός της Κρίσταλ Πάλας και διεθνής Άγγλος αμυντικός, Μαρκ Γκουέχι, έγραψε «Ο Ιησούς σ' αγαπάει» στο δικό του περιβραχιόνιο στα χρώματα του ουράνιου τόξου.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει την Άρσεναλ το βράδυ της Τετάρτης, 4 Δεκεμβρίου, με τον Μαζράουι να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι στο Emirates Stadium. Θα είναι ο επίσημος αγώνας της Άρσεναλ αφιερωμένος στην καμπάνια «Rainbow Laces», στη δεύτερη από τις δύο αγωνιστικές εβδομάδες της Premier League που υποστηρίζουν την εκστρατεία.

Έχοντας συνεργαστεί με τον σύλλογο από το Μάντσεστερ στο πλαίσιο της καμπάνιας «Rainbow Laces», οι Rainbow Devils εξεπλάγησαν όταν τα μπουφάν δεν φορέθηκαν πριν από την αναμέτρηση με την Έβερτον. Η Adidas, η οποία είναι χορηγός της United, επίσης περίμενε να δει τους παίκτες να κάνουν προθέρμανση με τις φόρμες, καθώς η εταιρεία είχε συμμετάσχει στον σχεδιασμό τους.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Rainbow Devils εξήγησαν ότι ενημερώθηκαν πως το μπουφάν δεν θα φορεθεί «για να διατηρηθεί το ήθος και η ομαδικότητα της ομάδας, κανένας από τους παίκτες δεν θα το φορούσε».

Ακόμη, οι Rainbow Devils έγραψαν ότι αναγνωρίζουν το δικαίωμα του Μαζράουι να έχει τις δικές του απόψεις, αλλά εξέφρασαν απογοήτευση για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα.

«Σεβόμαστε το δικαίωμα αυτού του παίκτη να έχει τις δικές του απόψεις, ενώ παράλληλα νιώθουμε απογοητευμένοι που έφερε την υπόλοιπη ομάδα σε μια θέση όπου ένιωθαν ότι δεν μπορούσαν να φορέσουν τα μπουφάν τους. Ανησυχούμε επίσης για το είδος των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχει αυτό το περιστατικό σε οποιονδήποτε παίκτη του συλλόγου που μπορεί να αγωνίζεται με τη σεξουαλικότητά του».

A statement from Rainbow Devils following the @AdamCrafton_ article in @TheAthleticFC https://t.co/zSoBBdydEm