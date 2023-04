Οπαδός έστελνε σε παίκτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μήνυμα επί 300 μέρες - Και εκείνος τον αντάμειψε

Ο Μπρούνο Φερνάντες, ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, επεφύλασσε μία έκπληξη σε θαυμαστή του, ο οποίος του έστελνε μηνύματα επί 300 συνεχόμενες ημέρες.

Το παιδί έδειξε επιμονή, κάτι που εκτίμησε ο μέσος, και του υποσχέθηκε, κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης, μία υπογεγραμμένη φανέλα.

«Είδα ότι μου έστελνες tweet για περίπου 280 ημέρες και είπα στον εαυτό μου ότι αν (φτάσει) τις 300 ημέρες, τότε θα του στείλω μία φανέλα!» ανέφερε ο παίκτης στο Twitter.

Αλλά 1,5 μήνα αργότερα, ο Πορτογάλος διεθνής έκανε το έξτρα βήμα και αποφάσισε να του κάνει την ανακοίνωση μέσω βιντεοκλήσης.

«Εκτιμώ όλη την υποστήριξη, προφανώς και για τον σύλλογο, και γι' αυτό θέλω να σου δώσω τη φανέλα μου» είπε ο Φερνάντες κατά τη συνομιλία τους.

«Δεν μπορώ καν να εκφράσω το συναίσθημα, Μπρούνο, είμαι τόσο χαρούμενος» απάντησε ο έκπληκτος θαυμαστής.

Πλην της υπογεγραμμένης εμφάνισης, ο ποδοσφαιριστής τον κάλεσε να τη φορέσει σε ένα παιχνίδι στο Old Trafford.

«Μία μέρα, θα είμαι εκεί. Θέλω να σε δω να παίζεις για μας για πολλά ακόμα χρόνια. Θα μπορέσω να σε δω να παίζεις εκεί» είπε.

After 300 days of tweeting me I finally managed to speak to Blessed… I think he was surprised 😂🙏 pic.twitter.com/3Y5qUEUkNy