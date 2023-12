Πωλήθηκε το 25% Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έναντι 1,2 δισ. ευρώ

Το 25% των μετοχών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανήκει πλέον στον Βρετανό δισεκατομμυριούχο Τζιμ Ράτκλιφ.

Ο μεγιστάνας αγόρασε το 25% των μετόχων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έναντι 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο ο ίδιος θα ξοδέψει επιπλέον 300 εκατ. ευρώ για τις εγκαταστάσεις του συλλόγου.

Τον τελευταίο χρόνο είχαν γίνει συζητήσεις που ήθελαν τον Βρετανό επιχειρηματία να εξαγοράζει το πλειοψηφικό πακέτο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ωστόσο ο ίδιος περιορίστηκε σε μέρος των μετοχών, με την έγκριση από την Premier League να αναμένεται να δοθεί μέσα σε διάστημα 6-8 εβδομάδων.

Σύμφωνα με τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης ο Τζιμ Ράτκλιφ θα έχει υπό τον έλεγχό του το ποδοσφαιρικό τμήμα.

Manchester United reaches agreement for Sir Jim Ratcliffe, Chairman of INEOS, to acquire up to a 25% shareholding in the Company.#MUFC