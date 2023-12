Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα: Εντείνεται η «καταστροφική κρίση πείνας» στη Γάζα

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα προειδοποιεί ότι εντείνεται η «καταστροφική κρίση πείνας», που ήδη υπάρχει στη Γάζα.

Σημειώνει ακόμα πως η αναζωπύρωση των συγκρούσεων στη Γάζα είναι καταστροφή για τους αμάχους, δηλαδή για πάνω από 2 εκατομμύρια ανθρώπους, των οποίων η μόνη δυνατότητα επιβίωσης είναι η επισιτιστική βοήθεια. Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα καλεί σε ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός και προτρέπει όλους τους ηγέτες να εργαστούν για να τερματιστούν τα δεινά του πληθυσμού.

Σε ανακοίνωσή της, η ομάδα των Ηνωμένων Εθνών που εδρεύει στη Ρώμη και είναι βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης ζήτησε την επανάληψη της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. «Η παύση των μαχών είχε επιτρέψει να φτάσει η βοήθεια σε μέρη που προηγουμένως ήταν απρόσιτα. Η επανάληψη των εχθροπραξιών στη Γάζα θα εντείνει την καταστροφική κρίση πείνας που ήδη απειλεί να κατακλύσει τον άμαχο πληθυσμό», αναφέρεται.

Η επταήμερη παύση των μαχών επέτρεψε στο Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα και στους εταίρους του με κάποια σχετική ασφάλεια να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις αρωγής. «Στο διάστημα αυτό, καταφέραμε να διπλασιάσουμε τον αριθμό των σημείων διανομής εκτός καταφυγίων και να παραδώσουμε τρόφιμα σε μέρη που ήταν αδύνατο να προσεγγιστούν, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων βόρειων περιοχών. Το WFP έφθασε σε περίπου 250.000 άτομα μέσα σε μόλις μία εβδομάδα», λέει η ανακοίνωση.

Ωστόσο στη συνέχεια προειδοποιεί: «Με τραγικό τρόπο, αυτή η απελπιστικά αναγκαία πρόοδος εξαφανίζεται τώρα. Η αναζωπύρωση των μαχών καθιστά τη διανομή της βοήθειας σχεδόν αδύνατη και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις. Πάνω απ' όλα, είναι μια καταστροφή για τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, δηλαδή για περισσότερους από 2 εκατομμύρια ανθρώπους, των οποίων η μόνη σανίδα σωτηρίας είναι η επισιτιστική βοήθεια».

Η ανακοίνωση καταλήγει πως όσοι μεταφέρουν την ανθρωπιστική βοήθεια «πρέπει να έχουν ασφαλή, ανεμπόδιστη και διαρκή πρόσβαση, ώστε να είναι σε θέση να διανέμουν σωτήρια βοήθεια σε όλη την επικράτεια».

