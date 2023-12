Ισραήλ: Χτυπάμε «στην καρδιά της Jabaliya, της Shejaiya και του Khan Younis»

Διοικητής των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων είπε ότι έχουν εμπλακεί στην «πιο έντονη ημέρα» των μαχών από την έναρξη της εισβολής του Ισραήλ στη Γάζα.

Ο Yaron Finkelman χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα ως «την πιο έντονη μέρα από την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης – όσον αφορά τους τρομοκράτες που σκοτώθηκαν, τον αριθμό των μαχών και τη χρήση της δύναμης πυρός από το έδαφος και τον αέρα».

Σχετική δήλωση ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις μάχονται τώρα «στην καρδιά της Jabaliya, στην καρδιά της Shejaiya και τώρα επίσης στην καρδιά του Khan Younis».

Την ίδια ώρα οι κάτοικοι του Khan Younis προειδοποιούν ότι η πόλη έχει γίνει «ζώνη μάχης».

Ο διευθυντής της Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες είπε ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις συνεχίζουν να προειδοποιούν τους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή.

The army is telling people to leave Eastern Khan Younis and instructing people in the core of the city that this area is now a “dangerous fighting zone”



They tell people to move to Rafah to receive assistance – but we are not able to provide for 100Ks of new IDP #Gaza @UNRWA