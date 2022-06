Ουκρανία: Ρώσοι κατέστρεψαν το «Παγωμένο Παλάτι» στο Σεβεροντονέτσκ

Ρώσοι φέρεται να κατέστρεψαν ολοκληρωτικά τo «Παγωμένο Παλάτι» στην περιοχή του Σεβεροντονέτσκ στην Ουκρανία.

Το παλάτι, ένα από τα σύμβολα της πόλης, αντιπροσώπευε 50 χρόνια ιστορίας στον αθλητισμό και τον πολιτισμό.

Η καταστροφή του κτιρίου ανακοινώθηκε από τον επικεφαλής της περιφέρειας, Serhiy Gaidai.

«Ένα από τα σύμβολα του Σεβεροντονέτσκ καταστράφηκε. Το Παγωμένο Παλάτι κάηκε ολοσχερώς, 5.000 κάτοικοι της περιοχής δεν θα μπορούν πλέον να απολαύσουν μία συναυλία στην καλύτερη σκηνή της πόλης» έγραψε.

«Παγοδρόμιο, καλλιτεχνικό πατινάζ, βόλεϊ, αθλητικό σχολείο, συναυλίες, αποφοιτήσεις- σχεδόν 50 χρόνια από την ιστορία του αθλητισμού και της πολιτιστικής εξέλιξης του Σεβεροντονέτσκ...» σημείωσε.

Η μάχες μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών δυνάμεων συνεχίζονται στην περιοχή. Στην επαρχία του Bakhmut, τα ουκρανικά στρατεύματα απώθησαν τον εχθρό προς τις περιοχές του Nagornoye, Berestovoe, Krinichnoye και Roty, όπως αναφέρει η UkraineToday.

The head of the Luhansk OVA stated that the invaders completely destroyed the ice palace in Severodonetsk. #StopRussianAgression pic.twitter.com/k0NCkWnHB8