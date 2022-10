Ουκρανία: Ήχησαν ξανά οι σειρήνες στο Κίεβο, πυραυλικά πλήγματα στη Ζαπορίζια

Ήχησαν ξανά οι σειρήνες συναγερμού στο Κίεβο, με την ουκρανική πρωτεύουσα να είναι σε πλήρη επιφυλακή σε περίπτωση νέου πλήγματος από τη Ρωσία.

Από τις χθεσινές επιθέσεις στη χώρα έχασαν τη ζωή τους 14 άτομα και ακόμα 97 τραυματίστηκαν σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των Αρχών της Ουκρανίας.

Σήμερα το πρωί οι κάτοικοι άκουσαν και πάλι τις προειδοποιητικές σειρήνες, όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του BBC, Paul Adams.

The sirens are sounding again in #Kyiv. What sort of day will it be? pic.twitter.com/LhNn7rOns0 — Paul Adams (@BBCPaulAdams) October 11, 2022

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, πλήγματα σημειώθηκαν στα Ζαπορίζια, με την υφυπουργό Εξωτερικών να καταγγέλλει πως έπεσαν τουλάχιστον 15 ρωσικοί πύραυλοι στην περιοχή. Στόχος ήταν «ένα εκπαιδευτικό και ένα νοσηλευτικό ίδρυμα αλλά και κατοικίες».

#russian terrorists again hit infrastructure facilities in #Zaporizhzhia with rockets this night. At least 15 explosions registered. Their targets were an educational institution, a medical institution, and residential buildings. #russiaisaterrorisstate #StandWithUkraine pic.twitter.com/2FgR5OyKxa — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) October 11, 2022

Rocket attacks are being reported in #Zaporizhzhia this morning. pic.twitter.com/5GYFxVheRB — NEXTA (@nexta_tv) October 11, 2022

Την ίδια ώρα, το ουκρανικό μέσο ενημέρωσης Ukrainska Pravda, επικαλούμενο τη Στρατιωτική Διοίκηση της Περιφέρειας, μετέφερε πως ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής Λαντίζινσκα στη νοτιοδυτική πόλη Βίνιτσα βομβαρδίστηκε προ ολίγου από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Νέες απειλές από τη Ρωσία

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την ανακοίνωση της Λευκορωσίας ότι εισέρχεται στον πόλεμο, συνεδριάζουν οι ηγέτες της G7, με τη συμμετοχή και του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι ηγέτες είναι πιθανό να συζητήσουν την παγκόσμια ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας, εν μέσω σχεδίων για την καθιέρωση ενός παγκόσμιου ανώτατου ορίου στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, ώστε να στοχευθούν τα έσοδα του Πούτιν.

Την ίδια ώρα, ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ εξαπέλυσε νέες απειλές κατά της Δύσης.

Η απευθείας αναμέτρηση με τις ΗΠΑ και το NATO δεν είναι προς το συμφέρον της Μόσχας ούτε επιδίωξή της, αλλά η Ρωσία θα αντιδράσει στη μεγεθυνόμενη ανάμιξη της Δύσης στη σύρραξη στην Ουκρανία, δήλωσε.

«Προειδοποιούμε και ελπίζουμε ότι θα συνειδητοποιήσουν τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης στην Ουάσινγκτον και στις άλλες δυτικές πρωτεύουσες».

Με πληροφορίες από Guardian