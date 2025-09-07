ΔΙΕΘΝΗ
Ουκρανία: Η Ρωσία χτύπησε για πρώτη φορά την έδρα της κυβέρνησης - Το Κίεβο έπληξε τον αγωγό Ντρούζμπα

Κατεστραμμένο κυβερνητικό κτήριο στο Κίεβο, δεκάδες επιθέσεις και φωτιά στον αγωγό Ντρούζμπα στη Ρωσία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ. αρχείου Getty
Η Ουκρανία και η Ρωσία συνεχίζουν να ανταλλάσσουν χτυπήματα με αυξανόμενη ένταση, καθώς η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, η έδρα της κυβέρνησης υπέστη ζημιές από εχθρικό πλήγμα.

Σύμφωνα με τη Σβιριντένκο, οι πυροσβέστες προσπαθούν ακόμη να ελέγξουν τη φωτιά, ενώ δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μεταδίδει πως πυκνός καπνός εξακολουθεί να αναδύεται από το κτίριο και ελικόπτερα κάνουν ρίψεις νερού για κατάσβεση.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν 805 drones και 13 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι πρώτες αναφορές των τοπικών αρχών κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις νεκρούς στο Κίεβο και έναν ακόμη θάνατο στην περιφέρεια Σούμι.

Ουκρανική αντεπίθεση στον αγωγό Ντρούζμπα

Στο μεταξύ, η Ουκρανία ανακοίνωσε στοχοποίηση του αγωγού πετρελαίου Ντρούζμπα, στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας, σύμφωνα με τον επικεφαλής των ουκρανικών δυνάμεων drones, Ρόμπερτ Μπρόβντι.

Μέσω Telegram, ο αξιωματικός ανέφερε ότι η επίθεση προκάλεσε μεγάλη ζημιά στον αγωγό λόγω πυρκαγιάς. Ο αγωγός Ντρούζμπα μεταφέρει ρωσικό αργό πετρέλαιο στην Ουγγαρία και στη Σλοβακία, γεγονός που καθιστά την επίθεση στρατηγικά σημαντική για την ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης.

Η Ουκρανία φαίνεται να εντείνει τις προσπάθειες στρατηγικής πίεσης στην Ρωσία, ενώ οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζουν να προκαλούν ανθρωπιστική κρίση και καταστροφές σε κρίσιμες υποδομές. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η κλιμάκωση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε νέο κύμα θυμάτων και σημαντικές ζημιές στην ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν πως ο πόλεμος δεν περιορίζεται πλέον μόνο στο πεδίο της μάχης, αλλά επηρεάζει κυβερνητικά κτίρια, κρίσιμους αγωγούς και ενεργειακές υποδομές, καθιστώντας την κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη και αβέβαιη για τις επόμενες εβδομάδες.

Με πληροφορίες από Reuters

