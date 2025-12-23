Γαλλία: Πορτοκαλί συναγερμός για πλημμύρες - Έκλεισαν δρόμοι και δημόσιοι χώροι στο Μονπελιέ

Πορτοκαλί συναγερμός για πλημμύρες σήμανε στη νότια Γαλλία.

Ένα «πολύ ενεργό» μετεωρολογικό σύστημα ευθύνεται για έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις σε περιοχές της νότιας Γαλλίας. Για αυτό, η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France προχώρησε στην έκδοση προειδοποιήσεων για σοβαρά καιρικά φαινόμενα σε έξι νομούς.

Ο νομός Ardèche βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό για «βροχή και πλημμύρες», ο Aveyron και ο Tarn σε πορτοκαλί συναγερμό για «χιόνι και πάγο» και «πλημμύρες ποταμών», ο Hérault και ο Lozère σε «πλημμύρες ποταμών» και ο Var σε πορτοκαλί συναγερμό για «βροχή και πλημμύρες».

Σύμφωνα με τις οδηγίες, όποιος ζει και εργάζεται σε νομούς με πορτοκαλί προειδοποίηση για τον καιρό- το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο- καλείται να είναι «σε εγρήγορση».

Severe flooding occurred after the Lez River overflowed in Montpellier, Occitania Region, France 🇫🇷 pic.twitter.com/ncRb8ewoUd — Disaster News (@Top_Disaster) December 22, 2025

Les fortes pluies se succèdent depuis plusieurs heures sur #Montpellier et sa région, engendrant des #inondations locales sur la ville. Les cours d'eau du Lez et de la Mosson sont également en crue.

Vidéo : @YPo_Midilibre pic.twitter.com/5wFwKtUhSY — Meteo60 (@meteo60) December 22, 2025

«Αναμένονται επικίνδυνα φαινόμενα. Να ενημερώνεστε για τις εξελίξεις και να ακολουθείτε τις συμβουλές ασφαλείας που εκδίδουν οι δημόσιες αρχές», τόνισε η Météo-France στην περιγραφή για τις πορτοκαλί προειδοποιήσεις για τον καιρό στον ιστότοπό της.

Κατά τη διάρκεια των πορτοκαλί ή κόκκινων προειδοποιήσεων για τον καιρό, οι νομοί και τα δημαρχεία θα χρησιμοποιούν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκδίδουν τακτικές συμβουλές και ενημερώσεις σχετικά με την ασφάλεια, με βάση τις εκάστοτε συνθήκες.

Ο ποταμός Lez υπερχείλισε αφήνοντας χειμάρρους σε δρόμους και υπόγεια της περιοχής Hérault του Occitanie ενώ παράλληλα, έκλεισαν δρόμοι και δημόσιοι χώροι στο Μονπελιέ.

«Ένα πολύ ενεργό μετεωρολογικό σύστημα κινήθηκε από τη Μεσόγειο προς το νότιο τμήμα της χώρας την Κυριακή, φέρνοντας σημαντικές βροχοπτώσεις. Στα βουνά Ardèche Cévennes, οι βροχοπτώσεις μειώθηκαν σημαντικά το πρωί», προειδοποίησε η Météo-France στο πρωινό δελτίο της τη Δευτέρα.

Πάντως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η συνολική βροχόπτωση θα μπορούσε να φτάσει τα 100 έως 120 χιλιοστά, και τοπικά σε διάφορες περιοχές, είναι πιθανό να φτάσει τα 130 έως 160 χιλιοστά.

Με πληροφορίες από France24, ΤheLocal και Connexion France