Η πετυχημένη τηλεοπτική σειρά «Στο Παρά Πέντε» επιστρέφει 20 χρόνια μετά με ένα επετειακό επεισόδιο.

«Πέντε άνθρωποι, άγνωστοι μεταξύ τους, βρίσκονται τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο. Γίνονται μάρτυρες μιας δολοφονίας κι από κει και μετά ένα ατέλειωτο κουβάρι περιπετειών και αστείων καταστάσεων ξεκινά» ήταν η υπόθεση της σειράς που σημείωσε μεγάλη επιτυχία στην ελληνική τηλεόραση.

«Μια αξέχαστη βραδιά, ένα πάρτι γενεθλίων για μια θρυλική σειρά. Όλα είναι έτοιμα για το Reunion του Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» είναι η περιγραφή του Mega για το σημερινό επετειακό επεισόδιο.

Στο Παρά Πέντε - 20 χρόνια μετά: Η ώρα που θα προβληθεί σήμερα στο Mega

Η κωμωδία που εμπνεύστηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2005 και παρότι τυπικά ολοκλήρωσε τον κύκλο της δύο χρόνια μετά, δεν σταμάτησε ποτέ να αποτελεί μέρος της ζωής μας.

Οι τηλεθεατές, οι χρήστες στα social media, νέες και παλιότερες γενιές κράτησαν το «Παρά Πέντε» ζωντανό όλα αυτά τα 20 χρόνια, χρησιμοποιώντας τις ατάκες που έγραψαν ιστορία στην καθημερινότητά τους.

«Αυτή η διαρκής και αδιάλειπτη αγάπη του κοινού είναι που έκανε επιτακτική αυτή τη μοναδική βραδιά. Το ''Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά'' είναι ακριβώς αυτό: Ένα πάρτι, ένα πολυθεματικό τηλεοπτικό αφιέρωμα για να γιορτάσουμε από κοινού με τους φανατικούς της κωμικής σειράς αυτά τα συγκινητικά γενέθλια» ανέφερε η ανακοίνωση του καναλιού.

Το επετειακό επεισόδιο για το «Παρά Πέντε - 20 χρόνια μετά» έρχεται στο Mega σήμερα, Τρίτη 23/12, στις 21:00.

Τι θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι πέντε της παρέας του «Παρά Πέντε» θα είναι εκεί μαζί με όλους τους ηθοποιούς της σειράς.

Σε ένα χορταστικό, πολύωρο show, οι τηλεθεατές θα ξαναθυμηθούν τις πιο εμβληματικές ατάκες, όπως τις επέλεξαν οι ίδιοι μέσα από το ειδικό microsite του Mega, αλλά και τα βίντεο που γύρισαν ειδικά γι’ αυτή τη βραδιά.

Το νοσταλγικό αφιέρωμα θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις από δεκάδες ηθοποιούς και συντελεστές που συνέβαλαν στη μαγεία του «Παρά Πέντε», καθώς και ακυκλοφόρητο backstage υλικό από τα γυρίσματα της κωμωδίας του Mega πριν από 20 χρόνια.

Επίσης, η βραδιά του «Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» θα έχει ζωντανή ορχήστρα με μελωδίες και ρυθμούς που έχουν συνδεθεί άρρηκτα με την κωμική σειρά-θρύλο του Mega.

Στο Παρά Πέντε - 20 χρόνια μετά: Νέες σκηνές των ηρώων

Ο τηλεοπτικός σταθμός αναφέρει πως κατά τη διάρκεια του «Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά», η νοσταλγία έρχεται να συναντήσει το χιούμορ και το χθες να ενωθεί με το σήμερα.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης έγραψε μαζί με το τηλεοπτικό κοινό το 50ο επεισόδιο της σειράς. Οι ολοκαίνουριες σκηνές θα αποκαλύψουν τις νέες περιπέτειες των πέντε ηρώων, της Ντάλιας, της Ζουμπουλίας, της Αγγέλας, του Φώτη και του Σπύρου μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια.

Το «Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» θα επιχειρήσει παράλληλα, να απαντήσει και σε ορισμένα ερωτήματα που «γεννήθηκαν μέσα από το σενάριο της κωμωδίας και που για κάποιο λόγο παραμένουν αναπάντητα μέχρι και σήμερα».