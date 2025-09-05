ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Απογοήτευση Τραμπ: Φαίνεται πως η Κίνα μας πήρε Ρωσία και Ινδία

Ο Τραμπ εμφανίζεται όλο και πιο απαισιόδοξος για την πιθανότητα επίτευξης ειρήνης στην Ουκρανία

Απογοήτευση Τραμπ: Φαίνεται πως η Κίνα μας πήρε Ρωσία και Ινδία
φωτ.: Eurokinissi
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ινδία και η Ρωσία φαίνεται πως «χάθηκαν» προς όφελος της Κίνας, μετά τη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO) αυτή την εβδομάδα στο Πεκίνο, όπου οι ηγέτες τους στάθηκαν στο πλευρό του κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

«Φαίνεται πως χάσαμε την Ινδία και τη Ρωσία από τη βαθιά, σκοτεινή Κίνα. Ας έχουν μαζί ένα μακρύ και ευήμερο μέλλον!», έγραψε ο Τραμπ σε καταχώρισή του στην πλατφόρμα του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Ο Τραμπ όλο και πιο απαισιόδοξος για την πιθανότητα ειρήνης στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ γίνεται όλο και πιο απαισιόδοξος σχετικά με την προοπτική να δώσει τέλος στον πόλεμο της Ουκρανίας, ή και να δει τους ηγέτες των δύο εμπόλεμων χωρών να συναντώνται κατ' ιδίαν, σύμφωνα με δύο ανώτερους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης που επικαλείται το NBC. 

Πάντως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν καταθέτει τα όπλα για επίλυση της διαφοράς: Συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, στην οποία τόνισε ότι «η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο που χρηματοδοτεί τον πόλεμο», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Ο Τραμπ τόνισε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να ασκήσουν οικονομική πίεση στην Κίνα για τη χρηματοδότηση της ρωσικής πολεμικής προσπάθειας, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ωστόσο, η πιο απαισιόδοξη άποψη του Τραμπ για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας υπογραμμίζει την απόσταση που έχει διανύσει από την προεκλογική εκστρατεία του 2024, όταν πρόβλεψε με θράσος ότι θα τερμάτιζε τον πόλεμο εντός 24 ωρών από την ανάληψη των καθηκόντων του. (Αργότερα δήλωσε ότι μιλούσε «μεταφορικά»). Έκτοτε, ο Τραμπ έχει αναγνωρίσει ότι ο πόλεμος αποδείχθηκε πιο επίμονο πρόβλημα από ό,τι ανέμενε.

Οι καταιγιστικές προσπάθειες ειρήνευσης τον περασμένο μήνα φαίνεται να έχουν βαλτώσει. Εν μέσω προσδοκιών για μια αόριστη πρόοδο, ο Τραμπ πέταξε στο Άνκορατζ της Αλάσκας στις 15 Αυγούστου για μια σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Προσγειώθηκε στην Αλάσκα ελπίζοντας σε μια εκεχειρία και έφυγε ώρες αργότερα χωρίς αποτέλεσμα. 

Τρεις ημέρες αργότερα, ο Τραμπ συγκάλεσε συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες. Στη συνέχεια, ανακοίνωσε ότι ο Πούτιν και ο Ζελένσκι θα συναντηθούν για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022, δημιουργώντας ελπίδες ότι μια προσέγγιση μπορεί να είναι ορατή.

Αυτή η συνάντηση δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί και δεν υπάρχουν σημάδια ότι θα συμβεί. Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Κίνα αυτή την εβδομάδα, ο Πούτιν διεμήνυσε ότι θα τερματίσει τον πόλεμο με τη βία εάν η Ουκρανία δεν συμφωνήσει με τα αιτήματά του. Ξεκαθάρισε δε, ότι θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι μόνο στη Μόσχα.

Ο Ζελένσκι είναι πρόθυμος να συναντηθεί με τον Πούτιν σε ορισμένες χώρες του Περσικού Κόλπου, την Ελβετία, την Αυστρία, την Τουρκία και αλλού - αλλά όχι στο έδαφος του Πούτιν, τόνισε ένας Ουκρανός σύμβουλος.

Με πληροφορίες από CNBC, AFP

