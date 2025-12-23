Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον «Χρυσό Στόλο» - Πολεμικά πλοία θα έχουν το όνομά του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε από το Μαρ-α-Λάγκο σχέδιο για την αναγέννηση του αμερικανικού Ναυτικού, ανακοινώνοντας τη δημιουργία μιας νέας σειράς βαριά οπλισμένων πολεμικών πλοίων με την ονομασία «Trump class», στο πλαίσιο του λεγόμενου «Χρυσού Στόλου».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατασκευή του πρώτου πλοίου, του USS Defiant, αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, με στόχο να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία μέσα σε δυόμισι χρόνια. Το σχέδιο προβλέπει αρχικά δύο πλοία, με προοπτική να φτάσουν συνολικά τα 25.

Μιλώντας δίπλα στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Ναυτικού Τζον Φίλαν, ο Τραμπ χαρακτήρισε τα νέα πλοία «τα μεγαλύτερα, τα ταχύτερα και 100 φορές πιο ισχυρά από οποιοδήποτε πολεμικό πλοίο έχει κατασκευαστεί ποτέ». Όπως είπε, θα φέρουν υπερηχητικά και «εξαιρετικά φονικά» οπλικά συστήματα και θα λειτουργούν ως ναυαρχίδες του αμερικανικού στόλου.

Ντόναλντ Τραμπ: Στις ΗΠΑ θα κατασκευαστούν τα πλοία

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι τα πλοία θα κατασκευαστούν αποκλειστικά στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι το πρόγραμμα θα δημιουργήσει «χιλιάδες θέσεις εργασίας» και θα δώσει ώθηση στη βιομηχανία ναυπήγησης, η οποία -όπως παραδέχονται και αμερικανοί αξιωματούχοι- υστερεί πλέον έναντι της Κίνας τόσο σε δυναμικότητα όσο και σε συνολική παραγωγή.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα φιλόδοξο ναυτικό σχέδιο Τραμπ συναντά δυσκολίες. Η φρεγάτα Constellation-class, που είχε εγκριθεί στην πρώτη του θητεία, ακυρώθηκε το 2024 έπειτα από καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους, αφού είχαν ήδη δαπανηθεί περίπου 2 δισ. δολάρια για μόλις δύο πλοία.

Η ανακοίνωση του «Χρυσού Στόλου» έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη διεθνή σκηνή. Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη ναυτική και αεροπορική τους παρουσία στην Καραϊβική, ενώ από τον Σεπτέμβριο πραγματοποιούν επιθέσεις σε πλοία που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά, επιχειρήσεις που έχουν δεχθεί έντονη κριτική από ειδικούς για πιθανή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Παρά τις αντιδράσεις, ο Τραμπ επιμένει ότι η αναβάθμιση του στόλου είναι απαραίτητη. «Κάποτε φτιάχναμε πλοία παντού. Τώρα θα τα φτιάξουμε ξανά - γρήγορα και μαζικά», δήλωσε, παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία ως κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής του για την αποκατάσταση της αμερικανικής ναυτικής ισχύος.

Με πληροφορίες από BBC