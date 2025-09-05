Πούτιν: Ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία πριν από συμφωνία ειρήνης θα θεωρηθούν «νόμιμοι στόχοι»

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε την Παρασκευή ότι οποιαδήποτε ξένα στρατεύματα αναπτυχθούν στην Ουκρανία πριν υπογραφεί συμφωνία ειρήνης θα θεωρηθούν από τη Μόσχα «νόμιμοι στόχοι».

Οι δηλώσεις του έγιναν στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ, λίγες ώρες αφότου Ευρωπαίοι ηγέτες επανέλαβαν τη στήριξή τους στη δημιουργία ειρηνευτικής δύναμης, προοπτική που η Μόσχα έχει χαρακτηρίσει επανειλημμένα «απαράδεκτη».

Πούτιν: «Κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει ότι η Μόσχα θα τηρήσει τη συνθήκη για τον τερματισμό της εισβολής»

«Αν εμφανιστούν στρατεύματα εκεί, ιδιαίτερα τώρα που οι μάχες συνεχίζονται, θεωρούμε ότι θα είναι νόμιμοι στόχοι», τόνισε ο Πούτιν. Απέρριψε επίσης την ιδέα ανάπτυξης ειρηνευτικών δυνάμεων ακόμη και μετά από τελική συμφωνία ειρήνης, λέγοντας πως «κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει ότι η Μόσχα θα τηρήσει τη συνθήκη για τον τερματισμό της εισβολής». Πρόσθεσε ότι θα χρειαστούν εγγυήσεις ασφαλείας τόσο για τη Ρωσία όσο και για την Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε αργότερα ότι η Μόσχα θα απαιτήσει «νομικά δεσμευτικά έγγραφα» για μια τέτοια συμφωνία. «Δεν μπορείς απλώς να πάρεις τον λόγο κάποιου», δήλωσε στην εφημερίδα Argumenty i Fakty.

Οι δηλώσεις Πούτιν ήρθαν ως απάντηση σε όσα είπε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν την Πέμπτη. Ο Μακρόν τόνισε ότι 26 από τους συμμάχους της Ουκρανίας δεσμεύθηκαν να αναπτύξουν στρατεύματα ή να διατηρήσουν παρουσία σε ξηρά, θάλασσα ή αέρα για να εγγυηθούν την ασφάλεια της χώρας μετά τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Γάλλος πρόεδρος μίλησε στο Παρίσι μετά από συνάντηση της λεγόμενης «συμμαχίας των πρόθυμων», ενός σχήματος 35 χωρών που στηρίζουν το Κίεβο.

Ζελένσκι: Θα αναπτυχθούν χιλιάδες δυτικοί στρατιώτες στην Ουκρανία ως εγγύηση ασφαλείας

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι στη συμφωνία ειρήνης με τη Ρωσία θα μπορούσε να προβλέπεται η ανάπτυξη «χιλιάδων» δυτικών στρατιωτών ως εγγύηση ασφάλειας. «Δεν θα είναι μονοψήφιος αριθμός, αλλά χιλιάδες. Αυτό είναι γεγονός, αλλά είναι ακόμη νωρίς για περισσότερες λεπτομέρειες», είπε, σύμφωνα με το AFP.

Addressing the Ambrosetti Forum I stressed: Europe needs a new network of modern defense production – countries supporting each other, producing protection not just for themselves but for all of Europe. This will make Europe stronger and more resilient. pic.twitter.com/RwqHZC2Ldr — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 5, 2025

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών Γκεόργκι Τίχι απέρριψε τις δηλώσεις Πούτιν ότι τα δυτικά στρατεύματα στην Ουκρανία θα θεωρηθούν «νόμιμοι στόχοι». «Δεν είναι δική του απόφαση», είπε σε ενημέρωση Τύπου. «Ο Πούτιν έκανε το λάθος να νομίζει ότι μπορεί να στείλει τα στρατεύματά του πέρα από τα σύνορα στην Ουκρανία. Τώρα δεν είναι δική του υπόθεση ποιον καλεί η Ουκρανία στο έδαφός της για να προστατεύσει την ασφάλειά της».

Ο Ζελένσκι, μιλώντας επίσης στο διεθνές οικονομικό συνέδριο Ambrosetti Forum, υπογράμμισε ότι είναι κρίσιμο οι εγγυήσεις ασφαλείας «να λειτουργήσουν τώρα, κατά τη διάρκεια του πολέμου, και όχι μόνο μετά το τέλος του». Δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες, επικαλούμενος στρατιωτικούς λόγους.

Στο πεδίο των μαχών, η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν το βράδυ της Πέμπτης 157 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αναγνωριστικά και κρούσης, καθώς και επτά πυραύλους διαφόρων τύπων. Υποστήριξε ότι τα αντιαεροπορικά κατέρριψαν ή παρεμπόδισαν 121 drones.

Στην πόλη Ντνίπρο, χτυπήθηκαν κατοικίες και ένα μη προσδιορισμένο «βιομηχανικό συγκρότημα» τυλίχθηκε στις φλόγες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Φωτογραφίες δείχνουν σπασμένα τζάμια, κατεστραμμένες στέγες και κατοίκους να επισκευάζουν παράθυρα. Στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, βόρεια του Κιέβου, επιθέσεις με drones κατέστρεψαν ενεργειακές υποδομές αφήνοντας 15 οικισμούς χωρίς ρεύμα.

Από ρωσικής πλευράς, το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι κατέρριψε 92 ουκρανικά drones τη νύχτα. Στην πόλη Ριαζάν, περίπου 200 χλμ. νοτιοανατολικά της Μόσχας, τοπικά μέσα μετέδωσαν ότι στόχος ήταν το διυλιστήριο της Rosneft και δημοσίευσαν βίντεο με φωτιά στον ουρανό. Ο περιφερειάρχης Πάβελ Μαλκόφ δήλωσε ότι συντρίμμια drones έπεσαν σε «βιομηχανική εγκατάσταση», χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ προειδοποίησε τους κατοίκους να μην αναρτούν εικόνες από την αεράμυνα στα κοινωνικά δίκτυα.

Με πληροφορίες από ABC, AFP, Guardian