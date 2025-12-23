Ουκρανία: Δεκάδες πόλεις χωρίς ρεύμα εν μέσω ψύχους μετά από νέες ρωσικές επιθέσεις

Δεκάδες πόλεις της Ουκρανίας βρέθηκαν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα την Τρίτη, εν μέσω σφοδρού χειμερινού ψύχους, μετά από νέα, μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones.

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας, ανέφερε ότι η Ρωσία έθεσε εκ νέου στο στόχαστρο κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, με αποτέλεσμα να εφαρμοστούν έκτακτες διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές.

Ο διαχειριστής του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Ukrenergo ανακοίνωσε ότι ξέσπασαν πυρκαγιές σε διάφορες περιφέρειες λόγω της «μαζικής πυραυλικής και αεροπορικής επίθεσης», την ώρα που οι θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας πλησίαζαν το μηδέν λόγω κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Χμελνίτσκι στη δυτική Ουκρανία και ένας ακόμη στο Κίεβο, ενώ αρκετοί τραυματίστηκαν, μεταξύ τους και παιδιά.

Τις τελευταίες ημέρες η Ρωσία έχει εντείνει τα πλήγματα στο λιμάνι της Οδησσού, με τις ουκρανικές αρχές να εκτιμούν ότι στόχος είναι η πλήρης καταστροφή της θαλάσσιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Νέες επιθέσεις προκάλεσαν πυρκαγιές στην πόλη της Μαύρης Θάλασσας, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Οι ρωσικές επιδρομές στις περιοχές της Μαύρης Θάλασσας έχουν κλιμακωθεί, πλήττοντας γέφυρες και λιμάνια και αφήνοντας χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση στην καρδιά του χειμώνα.



Οι τελευταίες επιθέσεις σημειώθηκαν λίγο μετά τις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι, όπου οι ΗΠΑ είχαν χωριστές συνομιλίες με ρωσικές και ουκρανικές αντιπροσωπείες στο πλαίσιο της προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε το 2022.



Ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε ότι καταγράφεται «αργή πρόοδος», ενώ ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ χαρακτήρισε τις συνομιλίες «εποικοδομητικές», χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ενδείξεις ουσιαστικής συμφωνίας.

Με πληροφορίες από Guardian