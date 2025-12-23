Γερμανία: Όχημα έπεσε σε πεζούς σε στάση λεωφορείου

Νεαρός άνδρας συνελήφθη για την πρόσκρουση με το αυτοκίνητό του σε στάση λεωφορείου στη Γερμανία, τραυματίζοντας τρία άτομα, ένα εκ των οποίων σοβαρά, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο 32χρονος κάτοικος του Γκίσεν, αρχικά συγκρούστηκε με δύο αυτοκίνητα που κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση προτού πέσει πάνω σε πεζούς στη στάση του λεωφορείου, ανέφερε η αστυνομία.

Der Tatort in Gießen ist derzeit großflächig abgesperrt. Die Polizei geht laut NIUS-Informationen von einem Unfall aus. Wie und warum der Aserbaidschaner nach dem Zusammenprall der Fahrzeuge weiterfuhr und in die Menschenmenge raste, ist jedoch ungeklärt. https://t.co/GGbLsKNLEF pic.twitter.com/zHJRGTGjSi — NIUS (@niusde_) December 22, 2025

Στη συνέχεια συνέχισε να οδηγεί το αυτοκίνητο προτού σταματήσει και συλληφθεί από αστυνομικούς.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην πόλη Γκίσεν, περίπου 53 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης της Φρανκφούρτης. «Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού είναι προς το παρόν άγνωστες», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Διεξάγεται έρευνα.

Με πληροφορίες από Associated Press