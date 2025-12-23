ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γερμανία: Όχημα έπεσε σε πεζούς σε στάση λεωφορείου

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν

The LiFO team
The LiFO team
ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΕΖΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Νεαρός άνδρας συνελήφθη για την πρόσκρουση με το αυτοκίνητό του σε στάση λεωφορείου στη Γερμανία, τραυματίζοντας τρία άτομα, ένα εκ των οποίων σοβαρά, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο 32χρονος κάτοικος του Γκίσεν, αρχικά συγκρούστηκε με δύο αυτοκίνητα που κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση προτού πέσει πάνω σε πεζούς στη στάση του λεωφορείου, ανέφερε η αστυνομία.

Στη συνέχεια συνέχισε να οδηγεί το αυτοκίνητο προτού σταματήσει και συλληφθεί από αστυνομικούς.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην πόλη Γκίσεν, περίπου 53 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης της Φρανκφούρτης. «Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού είναι προς το παρόν άγνωστες», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Διεξάγεται έρευνα.

Με πληροφορίες από Associated Press

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ ΔΑΝΙΑ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / «Δεν μπορείτε να προσαρτήσετε άλλες χώρες»: Δανία και Γροιλανδία απαντούν στον Τραμπ

Η νέα τοποθέτηση από τους πρωθυπουργούς της Δανίας και της Γροιλανδίας έρχεται μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι διορίζει ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για το αρκτικό νησί
THE LIFO TEAM
Γάζα: «Δεν μπορώ να ξεχάσω τον τρόμο» περιγράφει μητέρα που γέννησε δύο φορές στη διάρκεια του πολέμου

Διεθνή / Γάζα: «Δεν μπορώ να ξεχάσω τον τρόμο» περιγράφει μητέρα που γέννησε δύο φορές στη διάρκεια του πολέμου

Καθημερινά, περίπου 130 μωρά γεννιούνται στη Λωρίδα της Γάζας, μέσα σε συνθήκες ασφυκτικής πίεσης, με το σύστημα υγείας να βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης και τις βασικές προμήθειες να εξαντλούνται
THE LIFO TEAM
 
 